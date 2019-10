El referente del Frente Renovador a nivel local, Juan Jose Ghione, aseguró que si el Intendente "continúa en el poder deberá devolver muchos favores a funcionarios de Macri y Vidal". De cara a las elecciones del próximo domingo, Ghione destacó que "en las PASO Cambiemos perdió varias intendencias porque los vecinos no encontraron Intendentes oficialistas que los defiendan de este ajuste". En este sentido, y ante una inminente asunción de Axel Kicillof a la gobernación, sentenció que "con Abella, los Ministros, Secretarios y Directores que quedarán desempleados convertirán a Campana en la trinchera del macrismo". El referente local de la fuerza que lidera Sergio Massa, comentó que ante un desolador panorama para María Eugenia Vidal en la Provincia, Cambiemos buscará refugiarse en uno de los pocos municipios que ganó: "Mientras los campanenses no encuentran trabajo, los cargos de la comuna serán entregados a dirigentes foráneos que buscan asilo", sentenció. Ghione también hizo hincapié en que "esta situación no es nueva para los campanenses" ya que, en el 2015, tras el triunfo de Cambiemos, "Abella conformó su gabinete con funcionarios foráneos para devolver favores de quienes colaboraron con su campaña". "Ahora, -completó- Abella debe muchos favores a funcionarios de Macri y Vidal por lo que si volviese a ganar veríamos muchas caras nuevas manejando el dinero de nuestros impuestos y dirigiendo el destino de la ciudad. Algo que no ocurriría con Rubén Romano en la intendencia".

Juan Ghione, referente del Frente Renovador en el Frente de TODOS.



Juan Jose Ghione: "Con Abella, Campana se convertirá en la trinchera del macrismo"

