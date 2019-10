"En la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno", dijo el ex Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en noviembre de 2018, durante una exposición por los festejos por el 50º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Valores. En otra muestra de sordera política, lo que hace casi un año el macrismo evaluaba como un mérito propio, hoy, tras la contundente respuesta de la gente en las últimas PASO, demuestra que semejante desmesura sólo fue posible gracias a la madurez democrática del campo nacional y popular. "Cuando más ataquen a la democracia, con más democracia les vamos a contestar" dijo este lunes en la plaza Eduardo Costa Axel Kicillof, cuando subió al escenario para hablarle a los vecinos de nuestra ciudad. Una ciudad que -merced al ajuste y a una política que nos endeudó al 100% del PBI, nos llevó a la recesión, disparó la inflación, y nos colocó en default técnico- ya no es la isla de antaño: la desocupación y el hambre también la golpea. Axel nos recordó que el fenómeno se repite en toda la provincia, que también está particularmente endeudada, y por esa misma razón los candidatos a intendente del oficialismo fueron autorizados a esconder a Macri y a Vidal de sus mensajes y afiches de campaña. Abella también lo hace, no es la excepción. ¿Por qué lo hace? Del otro lado está el Frente de Todos, que "es de todos, para todos y es con todos", dijo nuestro candidato a gobernador, y nos llamó a transformar "la bronca en energía positiva, en amor, en ganas, en fuerzas, en compañerismo, en organización, en trabajo, en gestión" porque "para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino". Como vecina de nuestra ciudad, como candidata a diputada provincial, pero fundamentalmente como militante, adhiero a sus palabras y los convoco a reflexionar sobre la necesidad de volver a tener en Campana a un intendente alineado con estas ideas y convicciones. Dios nos ilumine este domingo y en los complejos días que quedan por delante. El destino quiso que este 27 de octubre, también, se cumpla un nuevo aniversario del fallecimiento del compañero Néstor Kirchner. "Salgan y den una demostración de conciencia popular. No se queden esperando un milagro. Luchen, porque vienen por sus sueños y por el futuro de la Patria", nos dijo alguna vez. Recordemos sus palabras, y a través de las urnas, volvamos a tener un gobierno nacional, popular, democrático y con conciencia de género. Soledad Alonso / Lic. en Fonoaudiología. Dirigente nacional del gremio de la Anses. Candidata a Diputada Provincial del Frente de Todos por la Primera Sección Electoral.

Opinión:

El mensaje de Axel Kicillof para Campana

Por Soledad Alonso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: