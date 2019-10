Brenda Reymundo llamó a votar por una Izquierda "más fuerte en el país y en el Congreso"

La candidata a intendente del FIT advirtió que "Macri se va, pero el FMI se queda". Por eso, expresó que "es necesario que sean nuestras necesidades, la prioridad". "Todas las fábricas, todos los hospitales, todas las escuelas funcionan gracias a la fuerza de los trabajadores. Sin embargo, la crisis que estamos viviendo solo es descargada sobre nuestras espaldas porque del otro lado, los banqueros, los empresarios, los terratenientes siempre ganan en momentos como estos. Siempre ganan en estas crisis", manifestó Reymundo. "Es necesario que sean nuestras necesidades, la prioridad: la salud, el trabajo, la vivienda y la educación. No el pago de esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que se está llevando todos nuestros recursos que producimos a diario", añadió. La candidata a más joven de los cinco aspirantes a intendente municipal señaló que "es necesario que este 27 de octubre votés al Frente de Izquierda y de los Trabajadores -Unidad, que le des fuerza para que podamos resistir los ajustes que van a venir". Y remarcó: "Sabemos que Macri se va, pero el ajuste y el FMI se quedan". "Está demostrado en toda América Latina que al FMI y al ajuste se les puede hacer frente como mostró Ecuador y como está mostrando Chile en este momento con esa juventud organizada y rebelde, con esos estudiantes secundarios que salieron a enfrentar el aumento del transporte que les deteriora día a día la vida. Pero no es sólo esto: la clase trabajadora y el pueblo de Chile está cansado. Se cansaron de los tarifazos, de los salarios que no alcanzan, las jubilaciones miserables, de la falta de acceso a la salud y medicamentos, de la educación privatizada, de la pobreza, de los privilegios de sus políticos. Se cansaron del ajuste de Piñera y los empresarios. Dijeron basta", expresó Reymundo. A su vez, remarcó que "la crisis social y económica que vivimos en Argentina" coincide con lo que se ve en el resto de los países latinoamericanos en conflicto, por lo que exigió "a las centrales sindicales como la CGT y la CTA que convoquen a acciones en solidaridad con el pueblo de Chile". "Cada paro, cada movilización y cada acción de protesta en solidaridad le darán más fuerza al pueblo chileno para derrotar el ajuste. El grito de apoyo y solidaridad se tiene que escuchar del otro lado de la cordillera", manifestó.



Brenda Reymundo llamó a votar por una Izquierda "más fuerte en el país y en el Congreso"

