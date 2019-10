Cuestionó que los nuevos sistemas de gestión online implementados por la gobernadora causan que docentes estén hasta 90 días sin poder cobrar su sueldo. "Suteba Campana hace conocer a toda la comunidad que todos los meses realiza gestiones en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) en La Plata para procurar el cobro de sueldos de docentes y auxiliares", informaron desde el gremio. "Desde hace dos años, con el lema de modernización del sistema y la implementación las tecnologías (SUNA, sistema de licencias, reclamos, etc.) de manera obligatoria, sin tener en cuenta las bases de datos ordenadas ni los recursos necesarios en las escuelas (PC, conexión de internet), la Gobernación provoca que muchos docentes y auxiliares no cobren sus sueldos y/o retrasos de 60, 90 días o más", aseguraron. También señalaron que esos mismos procedimientos hacen que "no se nombre el personal por inconvenientes administrativos, quedando los alumnos sin clases". "Si bien se hacen los reclamos, los organismos responsables de garantizar los sueldos y los docentes en las aulas (SAD, Consejo Escolar y/o Jefatura Distrital) no pueden dar respuestas porque desde La Plata no las dan", criticaron. Para Suteba Campana, "Vidal dice que escucha, pidió disculpas a los docentes, pero su accionar en los distritos no lo demuestra". "Su gestión queda registrada en la memoria de las Escuelas Públicas como un ajuste con la disminución del presupuesto, una desidia para procurar escuelas dignas y seguras, promesas y compromisos de mejoras edilicias y/o mantenimientos no cumplidos, persecución por reclamar, menosprecio cuando fríamente expresó que los pobres no llegan a la universidad", añadió el Sindicato. "Los Trabajadores no caímos en la Escuela Pública, la elegimos y la defendemos como un derecho que garantiza el futuro con dignidad", finalizaron.

Suteba Campana aseguró que Vidal "no paga sueldos, solo ajusta"

