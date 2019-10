Efemérides del día de la fecha: 23 de Octubre

DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN PARA LA SUPERVIVENCIA INFANTIL Fue establecido por Save the Children en el marco de la campaña "Cada uno cuenta" con el propósito de detener las muertes de niños y madres originadas por causas prevenibles como la diarrea, desnutrición, complicaciones en los partos y la neumonía, y posicionar esta cuestión como prioridad política en todos los países. Unicef estima que alrededor de 4,5 millones de niños del mundo mueren antes de llegar a cumplir 5 años; por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que entre las principales causas de mortalidad infantil la neumonía representa un 15%, las complicaciones en el parto 12% y la diarrea 9%. Estas defunciones pueden prevenirse asegurando el acceso a agua potable y saneamiento, mejorando la nutrición y promoviendo hábitos saludables. BATALLA DE CEPEDA La derrota de Juan Manuel de Rosas frente al ejército de Justo José de Urquiza en la Batalla de Caseros en el año 1852 había culminado con el Acuerdo de San Nicolás, pacto en el que se convocaba a un Congreso Constituyente en Santa Fe y que, entre otras cosas, establecía la igualdad entre todas las provincias y que cada una de ellas fuera representada por 2 diputados; en desacuerdo con lo pactado, los porteños decidieron separarse de la Confederación. Luego de reiterados intentos de unificación, en el año 1859, la Confederación sancionó una ley que le permitía al presidente Urquiza reincorporar la provincia de manera pacífica y de no ser posible por la fuerza: "he querido evitar la sangre y he procurado la paz. El gobierno de Buenos Aires se empeña en provocarnos con un ejército que no puede resistirnos. Pues bien, conquistemos por la acción de las armas una paz duradera" había declarado el mandatario antes del combate. Por otra parte, Buenos Aires había tomado esta ley como una declaración de guerra por lo cual movilizó su ejército hacia Santa Fe y bloqueó la capital de la Confederación; fue en la Cañada del arroyo de Cepeda, donde las tropas de Justo José de Urquiza, se encontraron cara a cara con el ejército porteño al mando de Bartolomé Mitre. La clara superioridad numérica de las provincias terminó venciendo al ejército de Mitre que, ante la inminente derrota, no tuvo más opción que emprender la retirada. Acorralados por las tropas de la Confederación, la provincia de Buenos Aires firmó el Pacto de San José de Flores y se unificó a las demás provincias: "Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina, y verificará su incorporación por la aceptación y jura solemne de la Constitución Nacional". EL REAL MADRID JUEGA SU PRIMER PARTIDO INTERNACIONAL Un día como hoy en el año 1905, el Real Madrid se enfrentaba al Gallia Club Paris en el Hipódromo de Madrid. Con el motivo de celebrar la llegada del presidente francés Émile Loubet a España, el presidente del Real Madrid, Carlos Padrós, convocó al campeón de la liga francesa para enfrentarse con su equipo, reciente campeón en el torneo local, en el Hipódromo de Castellana; cabe destacar que recién en el año 1912 el club madrileño consiguió los terrenos para su estadio por lo que mientras tanto la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España le cedía el lugar. A pesar de la expectativa generada en torno al partido, el mismo terminó en un empate 1 a 1; el gol de los "merengues" fue convertido por uno de los máximos goleadores de la historia del club, Manuel Prast.

Efemérides del día de la fecha: 23 de Octubre

