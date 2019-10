Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 23/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 23/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RIVER A LA FINAL Otra vez, River Plate volvió a superar a Boca Juniors en un duelo mano a mano (quinta serie "copera" en cinco años) y se clasificó por segundo año consecutivo a la final de la Copa Libertadores de América. El Millonario cayó anoche 1-0 frente al Xeneize en La Bombonera, pero sacó provecho del triunfo 2-0 conseguido en el partido de ida en el Monumental de Núñez. Durante los 90 minutos de ayer, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo estuvo lejos de su mejor versión, porque se recostó en la diferencia conseguida como local y terminó siendo menos en el juego que un Boca que tuvo más ímpetu y actitud que fútbol. Y que generó sus mejores oportunidades a través de las pelotas paradas. Incluso, así llegó el gol del venezolano Jan Hurtado cuando se jugaban 35 minutos del segundo tiempo. El rival de River en la final se conocerá esta noche, cuando se dispute la revancha de la serie que protagonizan Flamengo y Gremio. En la ida igualaron 1-1 en Porto Alegre y hoy, desde las 21.30, volverán a enfrentarse, esta vez en Rio de Janeiro. El partido decisivo de esta Copa Libertadores se disputará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile el próximo 23 de noviembre. CHAMPIONS LEAGUE Por la tercera fecha del certamen europeo ayer jugaron: Atlético Madrid 1-0 Bayern Leverkusen, Shakhtar 2-2 Dinamo Zagreb, Brujas 0-5 Paris Saint Germain (doblete de Mauro Icardi), Galatasaray 0-1 Real Madrid, Juventus 2-1 Lokomotiv Moscu (doblete de Paulo Dybala para la Vecchia Signora), Manchester City 5-1 Atalanta (doblete de Sergio Agüero para el conjunto inglés), Olympiakos 2-3 Bayern Munich y Tottenham 5-0 Estrella Roja. En tanto, hoy se enfrentarán: Ajax vs Chelsea, Leipzig vs Zenit, Benfica vs Lyon, Salzburgo vs Napoli, Inter vs Borussia Dortmund, Genk vs Liverpool, Lille vs Valencia y Slavia Praga vs Barcelona. PRIMERA A FEMENINA Por la quinta fecha del campeonato de Primera A del Torneo Femenino que organiza la AFA se dieron los siguientes resultados: Platense 2-0 Huracán, Racing Club 3-0 El Porvenir, Boca Juniors 3-0 San Lorenzo, Excursionistas 1-2 Rosario Central, S.A.T 0-3 Independiente, Gimnasia (LP) 3-3 Estudiantes (LP) y Villa San Carlos 1-2 Defensores de Belgrano. Quedó postergado: Lanús vs UAI Urquiza. En tanto, hoy jugarán Huracán vs Boca Juniors en un pendiente de la cuarta fecha. Con estos resultados, las posiciones son: 1) Boca Juniors (-1) y San Lorenzo, 12 puntos; 3) Gimnasia (LP), 10 puntos; 4) UAI Urquiza (-2), River Plate (-1) y Rosario Central, 9 puntos. GUERRERAS ELIMINADAS UAI Urquiza perdió ayer 3-2 con América de Cali en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores Femenina que se está disputando en Ecuador. Los goles de las Guerreras fueron anotados por Mariana Larroquette y Rocío Bueno.

