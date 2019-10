Entregaron las últimas casas del plan 104 Viviendas

"Concretamos las promesas incumplidas de la gestión kirchnerista", afirmó Sebastián Abella al entregar las últimas 17 casas del barrio que se comenzó a construírse en la gestión de Giroldi y por casi siete años estuvo abandonado, cumpliendo así con "el sueño de todos los adherentes" de tener su vivienda propia. El intendente Sebastián Abella entregó este miércoles las últimas 17 casas del plan 104 Viviendas, cumpliendo así "con el sueño de todos los adherentes" de tener su vivienda propia. "Para nosotros es muy importante haber concretado las promesas incumplidas de la gestión kirchnerista después de casi siete años de total abandono", enfatizó el jefe comunal luego de ingresar a cada nuevo hogar con los flamantes propietarios. Abella explicó que con gestiones que se realizaron desde la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat del Municipio con los gobiernos Nacional y Provincial se pudo poner en marcha nuevamente la obra y así "devolverle la esperanza a los adherentes". "Fue un desafío muy grande finalizar con este gran proyecto que, cuando asumimos la gestión en diciembre de 2015, nos encontramos con que las casas estaban abandonadas y solo tenían el 40% de avance", enfatizó el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras. Asimismo, aseveró que "los concejales kirchneristas son muy hipócritas, porque ahora que están en campaña, de la mano de Romano vienen a prometer planes habitacionales, mientras que el plan 104 Viviendas lo dejaron a la desidia, con 104 sueños perdidos en el tiempo". "Claro que los vecinos, que no se olvidan del abandono que sufrieron durante años, ya no se dejan engañar con promesas de campaña que son meramente políticas y efímeras", concluyó Contreras. OBRAS DE ASFALTO En una charla previa con los vecinos, el Intendente mencionó que, tras realizar la apertura de calles, se están construyendo los cordones cuneta y se pavimentan las calles. Abella lamentó sin embargo las "mezquindades políticas" del kirchnerismo. "No les bastó con haber dejado el barrio a la deriva sino que también frenó en el HCD un convenio con la Provincia por $5 millones para solventar esta importante obra". No obstante, Abella les llevó tranquilidad a los adherentes asegurando que de todas formas, la obra de asfalto se llevará a cabo con fondos 100% municipales, aunque, aclaró, "con esta deplorable actitud, el kirchnerismo le está negando a vecinos de otros barrios que aun viven en calles de tierra la posibilidad de pavimentarlas".

EL INTENDENTE JUNTO A UNA DE LAS ADHERENTES AL PLAN, AYER DURANTE LA ENTREGA DE LAS ÚLTIMAS CASAS.





ABELLA INGRESÓ CON LAS FAMILIAS A CADA VIVIENDA.





"CONCRETAMOS LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DE LA GESTIÓN KIRCHNERISTA", AFIRMO EL INTENDENTE.



Entregaron las últimas casas del plan 104 Viviendas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: