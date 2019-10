La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/oct/2019 Comenzó un importante operativo de saneamiento en arroyos de la ciudad







Los trabajos de limpieza y desmalezamiento se realizan entre la Dirección de Saneamiento No Estructural Comunitario de la Provincia y la Secretaría de Descentralización y alcanzará a los cursos de agua situados en Otamendi, San Cayetano y Cardales. La Dirección de Saneamiento No Estructural Comunitaria de la Provincia, junto a la Secretaría de Descentralización del Municipio, comenzó un importante operativo de saneamiento que alcanzará a 3 arroyos de la ciudad. Los trabajos se iniciaron este martes en Otamendi, donde una cuadrilla con más de 20 personas y maquinaria pesada, llevó adelante tareas de limpieza, desmalezamiento y acondicionamiento del curso de agua, a los efectos de evitar el estancamiento de agua y la generación de focos de infección que afecten a la salud de los vecinos. El intendente Sebastián Abella estuvo en el lugar supervisando los trabajos acompañado por el secretario de Descentralización, Sergio Roses, y funcionarios del organismo provincial que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Según informaron, las tareas de saneamiento se extenderán hasta fin de año y alcanzarán también a los arroyos de San Cayetano y Cardales.

