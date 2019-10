El candidato a intendente del Frente de Todos remarcó la importancia de contar con sectores al aire libre y cuestionó "el millonario gasto que Abella hizo al remodelar la plaza principal de la ciudad que estaba en óptimas condiciones". También se comprometió: "junto a Nación y Provincia, haremos realidad el proyecto de la Costanera". El candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano anticipó que para su gestión "será un eje central la creación de espacios públicos al aire libre donde poder compartir en familia y disfrutar con amigos". Romano se refirió a la reciente inversión del Municipio para remodelar la plaza Eduardo Costa. Y, en relación a ello, expresó: "El intendente Abella realizó gastos inexplicables, que no se condicen con las necesidades de los vecinos" y recordó "los 6 millones invertidos para embellecer una plaza que no estaba en malas condiciones". "No es posible que vivamos en una ciudad sobre el río y ninguno de los campanenses pueda disfrutarlo", expresó el candidato que acompaña a Alberto Fernández a la presidencia y Axel Kicillof en la gobernación. Al respecto, comentó que "junto a Nación y Provincia vamos a concretar definitivamente y hacer realidad el proyecto de costanera". "No puede ser que viviendo en una ciudad con más de 90 mil habitantes no podamos garantizar los espacios públicos para que las familias los disfruten", cerró el candidato.

Además, romano cuestionó a Abella por la "millonaria" remodelación de la Plaza E. Costa.







Romano: "Vamos a hacer una plaza en cada barrio"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: