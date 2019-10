La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/oct/2019 Axel Kicillof llamó a votar boleta completa







El candidato a Gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, cerró la campaña provincial en La Plata en donde pidió a los bonaerenses que voten la boleta completa. En relación a la necesidad de que los campanenses voten a Rubén Romano como Intendente de la ciudad, sostuvo: "Vamos a tener a Alberto y a Cristina en la presidencia, Verónica y yo pondremos en marcha la Provincia pero es importante que en todos los municipios haya un intendente que esté en la misma página, que piense lo mismo, que tenga las mismas prioridades y sensibilidad". Tras su paso por los 125 municipios de la Provincia, el candidato remarcó que "Hicimos una campaña sin falsas promesas, sin engaños, ni agresiones, hicimos una campaña distinta a la del oficialismo" y detalló: "Se trató de recorrer, escuchar, compartir, ser solidarios, tender puentes, dar abrazos y cerrar esa maldita grieta que quisieron crear para hacernos creer que un argentino no le podía hablar a otro". Luego, el ex ministro de Economía hizo un breve "resumen" de la situación actual de la Provincia y aseveró: "Han dejado una provincia arrasada. Pero además se cerraron 3.300 pymes industriales, 9 mil comercios, se perdieron 87 mil puestos de trabajo". Al respecto, aseguró: "Lo digo ahora porque cuando seamos gobierno no vamos a andar poniendo excusas, vamos a estar trabajando todos los días porque para eso votan a los gobernantes". Kicillof compartió escenario con su compañera de fórmula, Verónica Magario y por la candidata a vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, quien aseguró "estoy aquí acompañando a una nueva generación de dirigentes que no van de relleno, nunca me gustaron los jóvenes que van de relleno, siempre me gustaron los jóvenes protagonizando la historia".

