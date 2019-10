La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/oct/2019 Axel Cantlon: "La polarización no le sirve a los campanenses"







El candidato a Intendente de Consenso Federal aseguró que "es necesario que el vecinalismo mantenga su representación en el Concejo Deliberante para que los temas importantes para los vecinos pueden tener un espacio de discusión". El candidato a Intendente de Consenso Federal, Axel Cantlon, y el primer candidato a concejal de dicho espacio, Carlos Gómez, señalaron "la importancia de que el vecinalismo mantenga su representación en el Concejo Deliberante para que no haya mayoría automática" en el próximo período legislativo local. "La división y confrontación permanente entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no le sirve para nada a los vecinos de Campana. No se puede gobernar desde la confrontación y agresión permanente, así no se puede construir una sociedad", señalaron. "Al igual que lo hace Roberto Lavagna en el nivel nacional creemos que hay que saltar la grieta y por eso formamos un espacio político superador de estas divisiones que permitan progresar a nuestros vecinos. Es necesario que el vecinalismo mantenga su representación en el Concejo Deliberante para que los temas importantes para los vecinos pueden tener un espacio de discusión. Si el resultado de agosto se repite este domingo habría mayoría automática de un solo sector político en el Concejo Deliberante y los vecinos ya no se enterarían, por ejemplo, si quieren aumentar los impuestos, o si quieren permitir que venga el CEAMSE a Campana. La presencia del vecinalismo garantiza que los temas de discutan y que las cosas no se hagan de espaldas a los vecinos", explicó Cantlon "Los dos sectores que hoy se disputan el poder en nuestra ciudad solamente son representantes de sectores nacionales que no representan a los intereses de los vecinos de Campana. Por todo esto les pedimos a los campanenses que este domingo 27 de octubre voten a la lista 137 de Consenso Federal para que los intereses de Campana estén representados en el Concejo Deliberante", concluyó Gómez.

"La división y confrontación permanente entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no le sirve para nada a los vecinos de Campana.", aseguraron Cantlon y Gómez.



Axel Cantlon: "La polarización no le sirve a los campanenses"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: