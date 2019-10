La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/oct/2019 Rubén Romano:

"Ante la falta de empleo digno, los jóvenes son víctimas de la precarización laboral"





El candidato a Intendente por el Frente de Todos se refirió a la llegada de los "delivery" de reparto de comidas mediante plataformas virtuales como Pedidos Ya y Globo, y destacó la importancia de "generar trabajo genuino para los jóvenes" y "oportunidades de progreso con educación de calidad y empleos acordes a sus necesidades". La aplicación Pedidos Ya, "desembarcó" en Campana y es inminente la llegada de otras del mismo rubro. Ante la falta de empleos rentables y estables, los jóvenes de Campana terminan accediendo nuevas formas de subsistencia que para muchos representan un modelo de precarización laboral. "Que los jóvenes de nuestra ciudad, un polo productivo nacional con universidades y carreras terciarias, tengan como posibilidad de futuro repartir comida en una bicicleta, nos debe doler a todos y llamar a la reflexión sobre el país, la provincia y la ciudad que queremos", sentenció el candidato a Intendente, Rubén Romano. Romano cuestionó duramente esta forma de empleabilidad de los jóvenes dado que no garantizan ni la estabilidad laboral ni condiciones de trabajo seguras a cada repartidor. Muchas de las quejas de quienes son empleados de esta llamada "economía de plataforma" radica en no saber a ciencia cierta cómo se liquidan los sueldos, pagos fuera de términos, modificación constante de los horarios, dificultados en el ingreso a la Obra Social, la inexistencia de licencias por estudio o enfermedad y falta de registro en la ART, entre otras. "Ante la falta de empleo digno, los jóvenes de la ciudad terminan en la precarización laboral. Frente a esta penosa situación, la actual gestión del intendente Sebastián Abella no acerca ningún tipo de solución. Su intervención en la cuestión se limita a ofrecerles una simple capacitación de cómo diseñar su CV o de qué manera postularse vía web. Eso es absolutamente insuficiente, ellos necesitan que se genere trabajo genuino", agregó. Y, para completar, aseveró: "Es necesario reactivar la economía. Esa es una tarea en conjunto que haremos junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof desde el 10 de diciembre. Debemos garantizarle a nuestros jóvenes oportunidades de progreso con educación de calidad y empleos acordes a sus necesidades".

DESDE EL FRENTE DE TODOS DIFUNDIERON UNA IMAGEN DE JÓVENES DE PEDIDOS YA ESPERANDO EN LA PLAZA: "ANTE LA FALTA DE EMPLEO DIGNO, LOS JÓVENES DE LA CIUDAD TERMINAN EN LA PRECARIZACIÓN LABORAL". Una familia, un sueldo y una factura de luz de $7.000 Estefanía, vecina del barrio San Cayetano, manifiestó su preocupación ante altas tarifas de luz. "Muchas veces terminamos resignado cosas para poder estar al día", comentó. "Lloro cuando nos llega la boleta de luz porque realmente ni cuidándonos ni esforzándonos para no gastar podemos evitar pagar una fortuna", cuenta Estefanía Astorga, una vecina del barrio San Cayetano que durante este 2019 debió pagar sin tregua facturas que van desde los $6.000 a los $9.000. Estefanía vive junto a su marido y tres hijos (6, 14 y 17 años) y, según explica, "se hace realmente muy difícil porque el único que trabaja en esta casa es mi marido". Además, la vecina de San Cayetano detalló que "el incremento se fue dando de a poco anteriormente, pero este año fue muchísimo". También hace un fuerte reclamo a la empresa EDEN que "no da respuestas" y que tras insistir prometieron acercarse a su domicilio para corroborar si existe alguna falla y "aún sigue esperando". La vecina relata anecdóticamente que con mucho esfuerzo hace un tiempo se compraron un aire acondicionado, pero que jamás lo instalaron. "En casa tenemos solo los focos que iluminan los ambientes, una televisión y una heladera y nos llega ese gasto. No me imagino cuánto pagaría si lo instalara", comenta con tristeza. Su anécdota sintetiza en algún punto el calvario de millones de argentinos que se vieron obligados no solo a establecer prioridades en sus vidas sino también a "ajustarse" para llegar a fin de mes renunciando inclusive, al bienestar. "Siempre pienso ´Si no la pago, ¿después qué hago?´. Entonces muchas veces terminamos resignado cosas para poder estar al día", detalla Estefanía. "Al próximo gobierno que asuma le costará muchísimo, pero tengo esperanza de que pueda sacarnos adelante. Ojala haya un cambio, pero diferente al que prometieron antes. Me refiero a un cambio para el bien de la gente porque este gobierno no da para más", completa.

