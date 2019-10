La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/oct/2019 FdT:

Una familia, un sueldo y una factura de luz de $7.000





Estefanía, vecina del barrio San Cayetano, manifiestó su preocupación ante altas tarifas de luz. "Muchas veces terminamos resignado cosas para poder estar al día", comentó. "Lloro cuando nos llega la boleta de luz porque realmente ni cuidándonos ni esforzándonos para no gastar podemos evitar pagar una fortuna", cuenta Estefanía Astorga, una vecina del barrio San Cayetano que durante este 2019 debió pagar sin tregua facturas que van desde los $6.000 a los $9.000. Estefanía vive junto a su marido y tres hijos (6, 14 y 17 años) y, según explica, "se hace realmente muy difícil porque el único que trabaja en esta casa es mi marido". Además, la vecina de San Cayetano detalló que "el incremento se fue dando de a poco anteriormente, pero este año fue muchísimo". También hace un fuerte reclamo a la empresa EDEN que "no da respuestas" y que tras insistir prometieron acercarse a su domicilio para corroborar si existe alguna falla y "aún sigue esperando". La vecina relata anecdóticamente que con mucho esfuerzo hace un tiempo se compraron un aire acondicionado, pero que jamás lo instalaron. "En casa tenemos solo los focos que iluminan los ambientes, una televisión y una heladera y nos llega ese gasto. No me imagino cuánto pagaría si lo instalara", comenta con tristeza. Su anécdota sintetiza en algún punto el calvario de millones de argentinos que se vieron obligados no solo a establecer prioridades en sus vidas sino también a "ajustarse" para llegar a fin de mes renunciando inclusive, al bienestar. "Siempre pienso ´Si no la pago, ¿después qué hago?´. Entonces muchas veces terminamos resignado cosas para poder estar al día", detalla Estefanía. "Al próximo gobierno que asuma le costará muchísimo, pero tengo esperanza de que pueda sacarnos adelante. Ojala haya un cambio, pero diferente al que prometieron antes. Me refiero a un cambio para el bien de la gente porque este gobierno no da para más", completa.

