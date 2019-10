La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/oct/2019 Remo:

Gran actuación del equipo promocional del Campana Boat Club en Zárate







Los dirigidos por Marilú Perea consiguieron 15 podios y 9 medallas de oro. Así finalizaron segundos en la competencia por equipo detrás del Club Náutico Zárate, organizador de la Regata Especial "91º Aniversario". El pasado sábado se diputó la Regata Especial "91º Aniversario" del Club Náutico Zárate, con la participación de 320 atletas y 21 clubes de remo de todo el país. De la competencia, que contó con una gran cantidad de pruebas a seis canchas y hasta seis series de una misma prueba, participó el equipo promocional del Campana Boat Club, que presentó 17 atletas y 22 tripulaciones. El club más ganador de la jornada, una vez más, fue el anfitrión: el equipo dirigido por Mariano Sosa y Rocío Galop consiguió 24 primeros puestos y fue, por lejos, el mejor. Pero la actuación del Campana Boat Club fue también excelente: los chicos y chicas de Marilú Perea lograron 9 medallas doradas, 5 de plata y una de bronce, y quedaron empatados con el Club de Regatas La Plata en la 2ª posición. Tercero, con 8 victorias, quedó el Club de Regatas San Nicolás. La competencia fue fiscalizada por la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL) y se trató de la anteúltima regata promocional del calendario 2019 de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. La próxima y última será en Campana, en las instalaciones del CBC, el domingo 1º de diciembre. RESULTADOS Los nueve primeros puestos para el CBC llegaron por intermedio de: -Thiara Romero, en Single paseo Sub 12 Femenino (serie 2) -Juan Ignacio Paredes, en Single paseo libre masculino (serie 3) -Abril Sosa, en Single paseo Sub 14 femenino (serie 3) -Tomás Alonso, en Single paseo Sub 14 masculino (serie 1) -Rosario Magnín, en Single Paseo Sub 16 femenino (serie 1) -Emanuel Di Lallo, en Single paseo Sub 16 masculino (serie 6) -Cuatro con clinker libre femenino, bote integrado por Rosario Magnin (stroke), Valentina Soria (3), Ludmila D´Angelo (2), Abril Sosa (bow) y Juana Modarelli (timonel). -Doble par menor masculino (serie 2), bote integrado por Emanuel Di Lallo y Santiago Geretto. -Rosario Magnín, en Single clinker Sub 16 femenino En tanto, los segundos puestos logrados por el CBC fueron los siguientes: -Ludmila Dángelo, en Single paseo Sub 14 femenino (serie 2) -Alan Montenegro, en Single paseo Sub 14 masculino (serie 2) -Facundo Aguirre, en Single paseo Sub 14 masculino (serie 5) -Franco Naibert, en Single paseo Sub 16 masculino (serie 2) -Juan Ignacio Paredes, en Single Paseo Sub 16 masculino (serie 3) Mientras que el único tercer puesto de los Celestes fue: -Franco Naibert, en Single paseo libre masculino (serie 2) Los resultados del CBC en esta regata realizada en el Club Náutico Zárate se completan con: -Valentina Soria, en Single paseo Sub 14 femenino (serie 3) -Agustín Naibert, 4º en Single paseo libre masculino (serie 5) -Luciano Cruz, 4º en Single paseo Sub 14 masculino (serie 5) -Isaías Gallippi, 4º en Single menor masculino (serie 1) -Agustín Naibert, 4º en Single paseo Sub 16 masculino (serie 4) -Cuatro con clinker libre masculino: fue 4º el bote integrado por Franco Naibert (stroke), Agustín Naibert (3), Juan Ignacio Paredes (2), Facundo Aguirre (bow) y Alan Montenegro (timonel). -Brandon Vivas, 5º en Single menor masculino (serie 1)

THIARA ROMERO, SOBRINA DE JOEL, SE IMPUSO EN “PARCITO" SUB 12.





TOMÁS ALONSO GANÓ UNA DE LAS CINCO SERIES DE SINGLE PASEO SUB 14 MASCULINO



