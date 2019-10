La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 24/oct/2019 Karting:

Milla no tuvo un buen miércoles en la Rotax Grand Finals







Quedó 44º en la clasificación y luego, en la primera manga, terminó 28º. Hoy disputará otras dos mangas más para definir su lugar de cara a las finales. El campanense Matías Milla no tuvo un buen miércoles en el Circuito Internacional de Nápoli, en Italia, donde se está disputando la 20ª edición de la Rotax MAX Challenge Grand Finals. Y eso que la jornada no comenzó mal para el piloto de nuestra ciudad, que en la séptima y última tanda de entrenamientos realizó su mejor tiempo (59s018) desde que comenzó esta prueba y quedó 14º en la General de la categoría DD2 (el mejor de esa sesión fue el austríaco Daniel Machacek, con 58s592). Sin embargo, en la clasificación, Milla no pudo repetir el registro, marcó 59s327 y quedó 44º del ordenamiento que encabezó el checo Petr Brezel con 58s758. De esa manera, el campanense pasó a formar parte del Grupo D. Por ello participó de la manga que integraron los grupos C y D, en la que no pudo redondear el resultado esperado. Por el contrario, perdió lugares: largó 22º y terminó 28º. Así, hoy jueves deberá mejorar su rendimiento en las dos mangas que disputará: en primera instancia con los integrantes del Grupo B y, posteriormente, con los del Grupo A. Una vez que todos los vehículos hayan completado las tres mangas correspondientes, entonces se determinarán los lugares en las Finales A y B.

MILLA TENDRÁ HOY OTRAS DOS MANGAS PARA INTENTAR RECUPERARSE.



