Participaron Ricardo Imboden y Germán Arévalo. El disertante fue el Gran Maestro Oscar Tajes. Del 11 al 13 de octubre se realizó el Congreso Anual Sudamericano de las Escuelas Chung Do Kwan de Taekwondo WT y participación ITF. El evento se concretó en la sede central ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, donde el disertante fue el Gran Maestro Oscar Tajes, Dan Kukkiwon, miembro Advisor de Kukkiwon (también conocido como World Taekwondo Headquarters y hogar de la Academia Mundial de Taekwondo) y miembro de Maestros Mayores del continente americano. Por nuestra ciudad asistieron Germán Arévalo y Ricardo Imboden, quienes participaron de este importante evento de perfeccionamiento de Taekwondo WT, representando a la Asociación de Taekwondo WT y Deportes Olímpicos del partido de Campana y a las Academias de Artes Marciales Coreanas Campana (AMCC). "Durante las distintas jornadas se practicaron técnicas de Kyorugui WT, modalidad olimpica (lucha), poomsae/taegup (formas obligatorias para alumnos cintos colores y Danes cinturones negros), kybon (formas para practicantes, infantiles y adultos mayores), Ho sin Sul (defensa personal) y protocolo de examen, entre otras", explicaron.

