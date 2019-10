Abella llamó a los vecinos a votar con "alegría para seguir transformando Campana"

En el cierre de campaña, el Intendente les pidió a los vecinos que "cuando vayan a votar este domingo se acuerden de todo lo que logramos juntos para hacer de Campana una ciudad mejor, y piensen en todo lo que podemos lograr en los próximos cuatro años". El intendente y candidato a la relección de Juntos por el Cambio, Sebastián Abella, cerró su campaña electoral en la escalinata de la plaza Eduardo Costa ante cientos de vecinos en la previa a lo que serán las elecciones generales de este domingo 27. Bajo un sol radiante y ante la alegría y el fervor de vecinos, militantes, voluntarios y acompañado por los candidatos a concejales de su lista funcionarios municipales, el jefe comunal llamó a votar "con alegría para seguir transformando Campana". "Los vecinos ya nos acompañaron en las elecciones de agosto. Ganamos por alrededor de 5.000 votos en las PASO y este domingo no solo volveremos a ganar, sino que mejoraremos el resultado", aseguró Abella luego de recibir el cariño de la gente. Además, afirmó que "hicimos un trabajo muy importante en la ciudad que hoy los vecinos pueden ver, que son palpables. Y muchas de las cosas que hicimos en estos casi cuatro años de gestión, no las habíamos prometimos, peor pudimos hacerlas juntos". "Hay muchos proyectos importantes que ya están en marcha, como la nueva Costanera, que terminaremos en los próximos meses, porque sabemos que es una obra muy esperada por los vecinos y estamos ansiosos de concluirla", enfatizó. Con cánticos y aplausos de los militantes de fondo, Abella sostuvo que "esta elección no se trata de un candidato, se trata de cada uno de nosotros, de los valores que representamos y de la ciudad que soñamos. Desde el primer día de gestión gobernamos para que los vecinos puedan vivir mejor". Por último, les pidió a los vecinos que "cuando vayan a votar este domingo se acuerden de todo lo que hicimos juntos para hacer de Campana una ciudad mejor, y piensen en todo lo que podemos lograr en los próximos cuatro años".

EL INTENDENTE VA POR LA REELECCIÓN.





CIENTOS DE VECINOS SE ACERCARON A LA ESCALINATA DE LA PLAZA EDUARDO COSTA PARA ACOMPAÑAR A ABELLA.





LA JUVENTUD DE JUNTOS POR EL CAMBIO PARTICIPARON DE ESTE MASIVO EVENTO.





ABELLA RECIBIÓ EL APOYO DE LOS VECINOS EN EL ACTO QUE ENCABEZÓ EN LAS ESCALINATAS DE LA PLAZA.



