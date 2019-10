La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/oct/2019 Romano:

En el cierre de campaña, el candidato a Intendente del Frente de Todos, Rubén Romano, se mostró en la explanada del Palacio Municipal y afirmó: "Estamos poniendo el cuerpo y el corazón porque no queremos ver más a nuestros vecinos sufriendo". En el marco del cierre de campaña, el candidato a Intendente del Frente de Todos, Rubén Romano, sostuvo: "Voy a ocuparme de que cada uno de los campanenses pueda ser feliz en la ciudad que amamos: Campana se va a transformar en una ciudad de trabajo y oportunidades de crecimiento para todos los vecinos". Tras una campaña en la que recorrió "cada rincón de la ciudad escuchando a los vecinos", el candidato local del Frente que encabeza Alberto Fernández en la Nación y Axel Kicillof en la Provincia, aseguró: "a los vecinos que sintieron que el gobierno les dio la espalda durante estos 4 años, les decimos que serán los protagonistas de un gobierno municipal sensible, moderno e inclusivo que sabe crear oportunidades reales de crecimiento, desarrollo e igualdad". Romano se refirió a la necesidad de "terminar con la grieta": "a las agresiones del macrismo respondemos con abrazos, porque somos una ciudad solidaria que quiere que al de al lado le vaya bien" y agregó: "nos duele ver familias enteras sin empleo, jubilados que no pueden comprar sus remedios, hogares que no logran pagar la tarifa de luz, comercios vacíos". Durante el cierre de campaña, el prestigioso médico cirujano estuvo acompañado de un equipo que "se fue ampliando espontáneamente durante la campaña con la participación de maestros, jóvenes, deportistas, empresarios, trabajadores, enfermeras, jubilados y vecinos de la ciudad". Por último, Romano sostuvo: "No estoy en busca de reconocimiento; el prestigio, el respeto y el cariño ya lo tengo tanto yo como mi familia por los años que nos dedicamos a cuidar a los campanenses" y culminó: "Estamos poniendo el cuerpo y el corazón porque no queremos ver más a nuestros vecinos sufriendo".

EL CANDIDATO DEL FRENTE DE TODOS Y UNA SELFIE CON UNA FAMILIA QUE AYER LE BRINDÓ SU APOYO.





UNA DE LAS POSTALES QUE DEJÓ AYER EL CIERRE DE RUBÉN ROMANO: EL LLAMADO A VOTAR LA BOLETA COMPLETA DEL FRENTE DE TODOS. "NOS DUELE VER A FAMILIAS ENTERAS SIN EMPLEO", LAMENTÓ EL CANDIDATO.



