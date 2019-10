Entre amigos y familiares Pablo Stadelman presentó "Cosa de Fans"

EL LIBRO YA ESTÁ DISPONIBLE EN DIFERENTES LIBRERÍAS DE CAPITAL FEDERAL, EN LA PLATA Y EN CAMPANA EN BYBLOS (AVENIDA VARELA 499) El libro cuenta la historia y las anécdotas del mundo de comic. "Al que le gusta el comic va a encontrar datos super interesantes que capaz algunas cosas lo saben y otras no. El que no sabe nada se va a sorprender", cuenta a La Auténtica Defensa. Días atrás el vecino Pablo Stadelman (37) presentó en la Biblioteca Pública Municipal su primer libro "Cosa de Fans". Allí cuenta la historia y las anécdotas del mundo del comic. "Surgió como una manera de dar a conocer el comic y la forma en que se relaciona con los fanáticos" y agrega "como coleccionista desde hace años, busqué expresar el sentimiento de buscar un número para completar una colección, comprar un libro porque aparece un personaje o seguir a un autor en especial". Para concretar el libro el escritor entrevistó a varios dibujantes, guionistas, entintadores y editores de las grandes editoriales de Estados Unidos, para que relaten en primera persona cómo es su trabajo, junto a las vicisitudes que pasaron durante la elaboración de un comic. Entre los autores entrevistados están Dan Jurgens, Devin Grayson, JM DeMatteis, Stan Sakai, Chris Bachallo y Kevin Eastman (creador de las tortugas ninjas), entre otros. "Hace dos años se me ocurrió la idea de escribir este libro con el propósito que la gente, fanática o no del comic, conozca la forma en que trabaja la industria y las historias que hay detrás de la elaboración de un comic, desde la creación de un personaje hasta la escritura de una historia", remarca a La Auténtica Defensa. El libro es de 150 hojas, está dividido en 28 capítulos y abarca desde la década del 30/40 hasta el año 2010. "Todas las entrevistas fueron por email o vía Skype. Contiene historias, muchas de ellas desconocidas, sobre varios hechos puntuales de ambas editoriales, tanto de sus personajes como sobre sus autores". La tapa estuvo a cargo de Darío Brizuela, actual dibujante de Scooby Doo para DC Comics y el libro ya está registrado en autores y tiene ISBN, el cual es El 978-987-86-1827-2 Pablo adelanta que el año que viene saldrá publicada la segunda parte "quiero ver la recepción, quedó gente afuera para la próxima edición". Durante su año de labor, hace referencia que tuvo varios traspiés, "hubo gente que no le gustó ayudarme por diversos motivos, pero eso lo guardo para mí" y resaltó "el placer de hablar en primera persona con gente a la cual idolatro y sigo desde que empecé a leer cómics, y pude apreciar la calidad humana de cada una de ellas". Cuando se le pregunta por el Comic Favorito al escritor sin dudar menciona a Animal Man de Grant Morrison, de la década del 90, "es una historia donde el personaje se encuentra con el mismo guionista. Una historia psicodélica", recuerda y su Personaje Favorito La Cosa de Los Cuatro Fantásticos de Ben Grimm "tengo los muñecos de todas las formas y tamaños". El comic "es con lo que yo aprendí a leer y hablar. Lo divido en dos partes: el americano (es el más conocido por la publicidad pero lo que se conoce es un 10% de toda la historia que tiene) y el argentino". En referencia a la presentación cuenta "estoy muy contento porque fue mucha gente querida y mucha gente que no esperaba. Estoy contento por la repercusión que tuvo el libro en la gente, y en los lugares donde se vende". Cosa de Fans, son cosas que le interesan a los fanáticos y no fanáticos. Pablo invita a seguirlo a través de su cuenta de Instagram: @cosadefans. "Al que le gusta el comic va a encontrar datos super interesantes que capaz algunas cosas la saben y otras no. El que no sabe nada, se va a sorprender. Espero que sepan disfrutar del libro tanto como lo disfrute al hacerlo yo, y puedan, a partir de su lectura, apreciar un poco más este maravilloso hobby que es leer cómics", cierra.

