La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/oct/2019 Desde el Municipio:

Minimizan acusaciones y aseguran que continuarán "asistiendo a los vecinos"











NOTICIA RELACIONADA: Desde el Frente de Todos:

Apuntan contra Abella por ”repartir chapas y mercadería a cambio de votos” "Si tienen denuncias que hacer que las hagan en la Justicia", destacó el secretario de Comunicación, Martin Seguin. "El Frente de Todos va a tener que explicarles a los vecinos afectados por la última tormenta por qué no pueden recibir ahora las chapas para reparar sus techos", aseguró "Después del desastre que hicieron en la Plaza Eduardo Costa tras un acto de campaña, ahora intentan tapar el sol con la mano haciendo denuncias falsas, pero los vecinos saben muy bien quienes son ellos", aseguró el secretario de Comunicación del Municipio, Martin Seguin. "Los invitamos a llevar cualquier denuncia que tengan a la justicia, no vamos a responder mentiras que nada tienen que ver con la realidad; mientras ellos siguen mintiendo nosotros seguimos trabajando por los vecinos", agregó. Según el funcionario, todos los videos que circulan por las redes sociales y que publicaron "algunos medios de comunicación de la oposición son de empleados municipales y funcionarios realizando acciones que tienen que ver con sus funciones y no hay ninguna situación irregular". "Tuvimos hace pocos días un temporal con caída de granizo que dañó numerosos techos de los vecinos que viven en casas precarias, sobre todo en barrios como Las Praderas, Otamendi y Lubo. Esta semana recibimos chapas y tirantes del Ministerio de Desarrollo provincial y de inmediato comenzamos a distribuirlos entre las familias afectadas. Lo hicimos con un camión municipal, bien identificado, con personal de Desarrollo que iba a cada lugar a verificar que sea cierto el pedido, todo como se debe hacer", detalló. "Si quieren seguir grabando videítos van a tener que buscar una memoria de celular muy grande, porque todos los días desde el Municipio se asisten a cientos de vecinos, se entregan maquinarias a emprendedoras, tablets a abuelos, y eso no tiene nada que ver con una acción electoral", agregó. "La semana que viene vamos a entregar 1.000 tablets más y cientos de maquinarias, así que los invitamos a seguir grabando videos", resaltó Seguin.

Se entregaron distintas herramientas de trabajo a emprendedoras del programa Campana te Capacita.



Desde el Municipio:

Minimizan acusaciones y aseguran que continuarán "asistiendo a los vecinos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: