Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana recibe esta noche a Atenas de la Plata







Por la tercera fecha de la Zona Norte "B", el Tricolor buscará su segunda victoria tras haber vencido a Sportivo Pilar en su última presentación. En la continuidad del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana recibirá esta noche a Atenas de La Plata por la tercera fecha de la Zona Norte "B". El encuentro se disputará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209 y será la segunda presentación consecutiva del Tricolor en condición de local. En la anterior, el pasado viernes, los dirigidos por Sebastián Silva vencieron 70-62 a Sportivo Pilar, en lo que fue su primera victoria del certamen después del debut con derrota frente a Club Social en Alejandro Korn. Para este encuentro, el entrenador del CCC no podrá contar con su base titular, Camilo Cáceres, afectado a un viaje laboral programado de antemano. Y además tiene en duda a su pivot inicial, Damián Camejo, quien arrastra molestias físicas del encuentro del pasado viernes ante Sportivo Pilar. "Nosotros vamos partido a partido y por suerte frente a Sportivo Pilar, las cosas salieron como las planeamos y pudimos sacar adelante un juego muy trabado y reñido. Defensivamente estuvimos muy bien, anulando su juego de tiradores y limitando también a su jugador interno. Así pudimos bajarle el goleo y quedarnos con la victoria", explicó Silva en diálogo con FM Radio City. "El equipo entrena con muchas ganas y a pesar de no contar con jugadores de renombre, debemos ir ganando confianza, porque a nivel colectivo no tengo dudas que podemos equiparar a cualquier rival", agregó el coach Tricolor. Y sobre el rival de esta noche, Silva comentó: "Es un equipo intenso y seguramente será otro partido muy duro, pero creo que vamos a estar a la altura". En la primera fecha, Atenas de La Plata cayó 85-82 en tiempo suplementario en su visita a Belgrano de San Nicolás, mientras que en su segunda presentación llegó a la victoria, al vencer 83 a 74 a Platense de La Plata en el partido Interzonal Norte. El otro encuentro de la Zona Norte "B" lo disputará Sportivo Pilar (0-2) y Social de Alejandro Korn (1-1), mientras que Belgrano jugará el interzonal frente a Regatas en el clásico de San Nicolás, que a su vez será duelo de equipos invictos (son los únicos dos equipos de la Zona Norte que arrancaron 2-0). En tanto, por la tercera fecha de la Zona Norte "A" se medirán: Colón de Chivilcoy (1-1) vs Independiente de Zárate (1-1) y Deportivo San Vicente (0-2) vs Platense de La Plata (1-1). Mientras que en la Zona Sur se jugará la cuarta jornada, que tendrá los siguientes encuentros: Independiente de Tandil (2-0) vs Sarmiento de Coronel Suárez (3-0), Racing de Olavarría (1-2) vs Pueblo Nuevo de Olavarría (2-0); y Blanco y Negro de Coronel Suárez (1-2) vs Costa Sud de Tres Arroyos (0-2). En esta fecha queda libre Sporting de Mar del Plata.

DAMIÁN CAMEJO ARRASTRA MOLESTIAS FÍSICA Y ESTÁ EN DUDA PARA ESTA NOCHE.



Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana recibe esta noche a Atenas de la Plata

