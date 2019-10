La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/oct/2019 Abella: "En esta elección se juegan valores y no solamente cargos"







A pocos días de las elecciones, el intendente Sebastián Abella aseguró que "en esta elección se juegan valores y no solamente cargos". El jefe comunal remarcó que "desde nuestro frente demostramos que puede tener una política social sin clientelismo, devolviéndole la libertad y respetando a los vecinos". "Sin negociar valores, uno puede respetar, dialogar, uno puede cambiar una política equivocada y tratar de corregirlas, pero los valores son lo único que no se negocian", enfatizó. En este marco, el Intendente, que buscará ser reelecto este domingo, llamo a todos los campanenses a votar con la boleta completa de Juntos por el Cambio para seguir profundizando la transformación de la ciudad, la provincia y el país. Por otra parte, Abella sostuvo: "No podemos volver atrás porque los mismos que han destruido Campana, ahora vienen a prometer soluciones mágicas y absurdas que en veinte años de gobierno no ejecutaron".



