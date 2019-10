"No podemos avalar el mega proyecto inmobiliario que impulsa el macrismo en beneficio de empresas privadas: la costanera será de uso público para los campanenses", aseguró el candidato local del Frente de Todos en relación a la decisión del gobierno nacional de poner a la venta los terrenos que quedará en manos de privados. El candidato a Presidente de la Nación, Alberto Fernández se reunió con el referente local del Frente de Todos, Rubén Romano, para manifestarle su apoyo y garantizarle la realización de proyectos en común para beneficio de todos los campanenses. Entre ellos, una nueva costanera. "Alberto me garantizó que tendremos la costanera que nos merecemos. No es posible que los campanenses tengamos que viajar a otro municipio para disfrutar del río", afirmó Romano. Además, detalló que Fernández se comprometió a ceder desde Nación los terrenos de la zona para que los campanenses puedan disfrutar de la costa. "No es posible que vivamos en una ciudad costera y que no podamos disfrutar del río. Mientras Macri y Abella decidieron que lo disfruten un grupo de privilegiados, el Frente de Todos democratizará las tierras para el uso de los vecinos" agregó. Finalmente, enfatizó que "Del mismo modo que haremos una plaza en cada barrio, necesitamos que esas tierras pasen de manera definitiva a ser patrimonio de los campanenses para que todos podamos disfrutar del espacio público sobre el río".

Romano: "Alberto se comprometió a donar las tierras de la Costanera para los campanenses"

