La concejal mencionó que tras el presupuesto multimillonario que recibió el Intendente en los últimos años se espera que "la Provincia de Buenos Aires revise las cuentas por serias irregularidades en los gastos de las arcas municipales". La concejal por el Frente de Todos, Romina Carrizo se refirió a "las serias irregularidades en los gastos de obras públicas del Municipio" durante la gestión de Sebastián Abella. Además, sentenció que "deberá dar explicaciones". Asimismo, recordó que Campana fue el Municipio más beneficiado por el gobierno de Cambiemos. La edil comentó que Abella durante los últimos años recibió un presupuesto multimillonario. "No obstante, -expresó- el Tribunal de Cuentas ya tiene apuntadas varias rendiciones por lo que tendrá que justificar su proceder ante la Provincia". Carrizo dijo que "es necesario un riguroso análisis de cómo se adquirió y cómo se gastó el dinero" y mencionó que "no es casual que Julio Amoroso, su ex secretario privado, haya sido imputado por los delitos de cohecho y extorsión". Por último, la concejal se mostró confiada en que "se realicen las averiguaciones necesarias para garantizar la transparencia".



Romina Carrizo: "Con Abella se termina la obra pública en Campana"

