El candidato a Presidente llamó a "dar vuelta una página oprobiosa" de la historia reciente. Y Cristina pidió evitar que "la Patria caiga en manos del neoliberalismo". El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo este jueves durante el acto de cierre de campaña en Mar del Plata que sabe "lo que hay que hacer para que Argentina se ponga de pie". "El domingo tenemos que empezar a dar vuelta una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre del 2015", exhortó el ex jefe de Gabinete, luego de que tomara la palabra su compañera de fórmula, Cristina Kirchner. "Alberto fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en el 2003 les devolvió la dignidad a todos los argentinos", enfatizó durante el acto la ex mandataria, antes del discurso del postulante a la Presidencia de la Nación. En ese momento, Fernández se emocionó y no logró contener las lágrimas en el escenario montado en la tradicional Rambla de la ciudad balnearia. La candidata a vicepresidenta destacó que esa coalición electoral está "cerrando un ciclo histórico para que nunca más la Patria caiga en manos del neoliberalismo". "No estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico, para que nunca más la Patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo", señaló la ex presidenta.

Alberto y Cristina cerraron la campaña en Mar del Plata

