En Córdoba, donde cerró la campaña con un multitudinario acto, el presidente llamó a "dar vuelta" la elección. Aseguró que el domingo "se juega presente y futuro". El presidente Mauricio Macri encabezó hoy la última marcha del "Sí, se puede" ante una multitud en Córdoba, en el cierre de su campaña para la reelección, y afirmó: "Esto no termina acá, tenemos el 27 de octubre y el 24 de noviembre (balotaje) para consolidar esta esperanza". Con la presencia del candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto; el presidente del bloque oficialista de Diputados, Mario Negri, y la primera dama, Juliana Awada, el oficialismo nacional reunió a una multitud en el centro de la ciudad de Córdoba para marcar el fin de las marchas que el jefe de Estado encabezó desde el 28 de septiembre pasado en diferentes provincias del país. Allí, Macri remarcó que en la votación del domingo "se da vuelta" la derrota por más de 15 puntos que sufrió en las PASO del 11 de agosto frente al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Mauricio Macri cerró su campaña asegurando que "la elección se puede dar vuelta" y advirtieron que el domingo el país "se juega el presente y el futuro". "Acá no estamos dando vuelta una elección, estamos dando vuelta una historia de frustraciones y mentiras", señaló. "Ya demasiadas veces nos aguantamos el dedito, el atril y la prepotencia. Basta de esa forma de gobernar, no queremos más esa forma de gobernar. Somos una mayoría que pensamos así, que queremos convivir de una manera", afirmó el Presidente en su último acto de campaña antes de las elecciones del próximo domingo.

Macri se ilusiona con llegar al balotaje

