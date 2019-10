La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/oct/2019 25 de Octubre de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ARREGLO A MEDIAS "Con respecto al reclamo que les pasé, nos hicieron este arreglo en la calle Gavazzi entre Saavedra y José Ingenieros. El zanjón solo cortaron el pasto del borde", muestra Claudia. UN REFUGIO PARA RUTA 4 "Bajada de Río Luján, Ruta 4. Por tercer año reclamando por este refugio. Ahí esperamos el colectivo que nos lleva a la Escuela 4", muestra Cristina docente. AGUA QUE NO CORRE "Jujuy y Namuncurá. No puede ser que en un lugar que asfaltaron de nuevo dejen así. No corre el agua", muestra Eduardo.



