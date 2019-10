La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/oct/2019 Calendario Maya - Año Mago 1:

Serpiente 1 - Energía del Viernes 25/10/2019 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip









La Serpiente, fuerza vital, despertar del instinto. Contacto con lo terrenal y la materia. Constancia, voluntad, esfuerzo, adaptabilidad. Kin 105- Serpiente 1 autoguia Hoy además de comenzar una nueva Trecena u onda encantada, comienza un nuevo ciclo de 52 días al que llamamos castillo, comienza el castillo azul del caos y la transformación, o castillo del quemar. Este ciclo es el más fuerte del Tzolkin, porque es el que contiene 2 columnas de 10 portales cósmicos donde la energía esta potenciada por 13. y también contiene la columna central del Tzolkin, el tubo vibracional donde vibramos más alto, que son días para sintonizarnos, es la espina dorsal del calendario, la que nos pide estar alineados, derechos, centrados, donde tenemos que tratar de estar presentes, ir hacia adentro, y cuidar de nosotros mismos. Junto con el comienzo del castillo también comienza un nuevo ciclo de aprendizaje de 13 días, la Trecena de la SERPIENTE que inicia con todo, porque dentro de esta Trecena se encuentran los 10 primeros portales cósmico, 10 días donde la energía se multiplica por 13. La Serpiente es la que nos marca el propósito de estos días donde tendremos que aprender a adaptarnos rápidamente a los cambios y es instinto de supervivencia. Nos pide escuchar nuestra fuerza interior y actuar desde nuestras entrañas. Tiempo de regeneración y renovación, soltando las cosas del pasado que se encuentran obsoletas para continuar creciendo y evolucionando. Aprender a encontrar un punto medio entre lo material y lo espiritual, A poder cargar solo con lo necesario, no llenarnos de cosas materiales, que después cuesta mantener y nos aletarga el avance. Lo material nos deja muchas veces trabajando para sostenerlo y nos impide el disfrute y el poder hacer lo que queremos. A partir de mañana 26/10 y hasta el 4/11 inclusive todo se potencia!! A estar positivos porque si estamos fuera de eje, nos potenciamos negativamente y no vamos a poder adaptarnos a lo que vendrá. La Serpiente nos tendrá sexys, atrevidos, sexuales, porque es la Energía Kundalini, la energía sexual, la energía vital. Ojo con las infidelidades en estos días, la necesidad de ENCANTAR, va a ser fuerte. El deseo está en el aire y poder manifestarlo con la persona indicada es la mejor opción. También esta energía es la de la vendedora del calendario, así que aprovechen los que tengan negocios, o vendan cosas, este periodo, así pueden levantar un poco su economía, pero a estar atentos y no dispersarse, porque el enlazador en el Tono 2 nos puede tener distraídos, y gastar más de lo que se puede, o tener problemas de dinero, OJO! Además nos tendrá nostálgicos con cosas del pasado. El desafío de estos días es poder dar un cierre. CIERRE DE CICLO. Días para canalizar todo de la mejor manera posible, porque entramos en el periodo más intenso del Tzolkin, entonces todo puede pasar! En días portales podemos sentir la energía intensa en nuestro cuerpo, podes sentirte por más de energizado o con una energía aplastante que abruma, también pueden doler las articulaciones, los huesos, la cadera, cintura, ciática, y dolores de cabeza, agotados, con necesidad de dormir, o pasados de rosca con insomnio A no enroscarse mentalmente porque la serpiente nos va a tener dando manija. Buen viernes para todos! IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

