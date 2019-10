La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 25/oct/2019 Efemérides del día de la fecha: 25 de Octubre







DÍA MUNDIAL DEL KARATE Fue establecido por la Asamblea de la Okinawa Karate Mundial (OGM) en el año 2005 con el propósito de conmemorar al karate y darlo a conocer a más personas. Originario de Okinawa, Japón, este arte marcial combina la fuerza, el equilibrio, la respiración y la postura correcta con el objetivo de dominar las técnicas de autodefensa; el uniforme de los karatecas se denomina ´keikogi´ y está compuesto por una chaqueta y pantalones blancos acompañados de un cinturón que dependiendo el color indica el nivel del deportista: blanco, amarillo y naranja son los niveles más básicos mientras que el marrón y el negro son los niveles más avanzados. FALLECE ALFONSINA STORNI Alfonsina Storni nació el 29 de mayo del año 1892 en Capriasca, Suiza. Proveniente de una familia humilde, Alfonsina debió abandonar la escuela a los 10 años para trabajar en el "Almacén Café Suizo" de sus padres como bachera y moza; sin embargo, las desacertadas acciones de su padre alcohólico terminaron por hacer fracasar al negocio y empobrecer aún más a la familia. En medio de estos problemas, Alfonsina escribió su primer poema: "a los 12 años escribo mi primer verso. Es de noche, mis familiares ausentes. Hablo en él de cementerios, de mi muerte […] Desde entonces, los bolsillos de mis delantales, los corpiños de mis enaguas, están llenos de papeluchos borroneados que se me van muriendo como migas de pan." Sentía una gran alegría al ver sus poemas en las páginas de la revista "Monos y Monadas", no obstante, su situación económica esfumaba ese sentimiento y la devolvía a la realidad. Unirse a la compañía teatral de Manuel Cordero significó un leve respiro que luego se volvió insoportable: "aquel ambiente me ahogaba. Torcí rumbos." A los 17 años retomó sus estudios y se gradúo de maestra, profesión que ejerció cuando se mudó a Buenos Aires en la Escuela Normal de Lenguas Vivas y el Teatro Infantil Lavardén. Entre esporádicas colaboraciones con las revistas "Caras y Caretas" y "La Nota", la crianza de un hijo y una delicada estabilidad económica publicó su primer libro de poemas "La inquietud del rosal", escrito que pasó desapercibido pero que auguraba el futuro éxito de la poetisa. Sorteando adversidades y las constantes críticas recibidas por su condición de madre soltera, continuó plasmando sus sentimientos en la poesía: así, publicó "El dulce daño" en el año 1918 y, al año siguiente, "Irremediablemente"; a su vez, recibió el Primer Premio Municipal de Poesía y el Segundo Premio Nacional de Literatura en el año 1920 por su libro "Languidez"; por otra parte, "Ocre" (1925) fue aclamado por la crítica. El cáncer de mama terminó destruyendo a Alfonsina que, después practicarse la mastectomía y asistir a una sesión de rayos, dejó de asistir al médico y se recluyó en ella misma. Todo el sufrimiento vivido le había dejado cicatrices tan profundas que la empujaron al suicidio; se despidió con el poema "Voy a dormir": "ah, un encargo: si él llama nuevamente por teléfono le dices que no insista, que he salido." Falleció a los 46 años, en el año 1938, en Mar del Plata. SE ESTRENA "YO SOY BETTY, LA FEA" Un día como hoy en el año 1999, el Canal RCN emitía el primer capítulo de "Yo soy Betty, la fea." Creado por el productor y guionista Fernando Gaitán, la telenovela rompió con el típico personaje de mujer hermosa, pobre y buena para poner en pantalla a una mujer "fea" e inteligente: "(para) que la gente entendiera que las ´feas´ también sueñan, se esfuerzan, viven, y eso da un alto grado de reconocimiento e identificación" había dicho en una oportunidad su creador. La exitosa conjugación de humor y drama le permitió entrar en los "Records Guinness" como "la telenovela más exitosa del mundo"; la misma fue retransmitida en 100 países y doblada en 15 idiomas.

