El campanense corrió ayer otras dos series: en la primera fue 21º y en la segunda, se ubicó 11º y marcó el record de vuelta. Así terminó 37º en la General y hoy largará desde el puesto 19 una de las Pre-Finales, en busca de un lugar en la final de mañana. En la tercera jornada de la 20ª edición de la Rotax MAX Challenge Grand Finals, el campanense Matías Milla tuvo un cierre positivo, que le permite ilusionarse con conseguir hoy el boleto para participar de la Final que se disputará mañana sábado, siempre en el Circuito Internacional de Nápoli, en Italia. Este jueves se desarrollaron las dos mangas que restaban para definir el orden de los 72 participantes que tiene la categoría DD2 Senior de cara a las Pre-Finales. El miércoles, el piloto de nuestra ciudad había sido 44º en la clasificación y luego, 28º en la primera manga. Ayer, en tanto, el día comenzó de la mejor manera para Milla, que estableció el tiempo más rápido del Warm Up (59s030). Luego, no pudo trasladar ello a la segunda manga, en la que quedó 21º (ganó un solo puesto respecto a la grilla de partida). En dicha serie se impuso el italiano Luca Munaretto. Pero posteriormente, en la tercera manga que disputó el campanense, el balance sí fue positivo: después de largar 22º, trepó 11 lugares en el pelotón, marcó el record de vuelta de la serie (59s148) y terminó 11º, a 5s381 del ganador, el checo Petr Bezel, quien se aseguró el primer lugar del ordenamiento para las Pre-Finales (totalizó 2 puntos). Por su parte, Milla sumó 60 puntos al cabo de esta etapa y se ubicó 37º en ese ranking, por lo que estará largando hoy desde el 19º lugar de la Final A, que tendrá delante de todos al checo Petr Bezel, justamente. "En la única manga que no me choqué y pude correr, me quedé con el récord, girando 4 décimas más rápido que el que ganó y es poleman de la carrera", contó ayer "el Negro" a través de su cuenta de Twitter. Y en el mismo tuit adelantó su plan para la Pre-Final de hoy: "Largo 19 y los primeros 18 entran directo (a la Final). Pero yo voy a salir a matar o morir… A casa o buena ubicación". La Pre-Final B tendrá en primera fila al italiano Luca Munaretto y al francés Lucas Joly, quienes quedaron 2º y 4º de la General tras la clasificación y las mangas (los dos sumaron 8 puntos). En tanto, el tercer puesto fue para el francés Nicolas Picot (también 8), quien partirá del segundo lugar en la Pre-Final A que protagonizará Milla. LOS DEMÁS ARGENTINOS De la "legión argentina" que está participando de este Mundial Rotax en Italia, el más destacado culminadas las tres primeras jornadas es Matías Rodríguez, quien se quedó con el primer puesto en la categoría DD2 Master después de ganar las dos mangas que disputó ayer. En esa misma categoría, que también cuenta con 72 participantes, Gustavo Carreira quedó 25º, Gastón Amboade terminó 33º y Patricio Spinella, 45º. En tanto, en Micro Max (36 pilotos), Ayrton Pérez finalizó 11º, mientras que Thiago Falivene quedó 13º. En Mini Max (36 kartings), Santiago Biagi se ubicó 31º; y en Junior Max (72 participantes), Lucas Bohdanowicz quedó 18º; Braian Quevedo, 52º; y Felipe Bernasconi 64º. En DD2 Senior, además de Milla también corren Matías Villanueva (que representa al Team Chile) y Lorenzo Alborta (Team Colombia). Ellos quedaron 57º y 46º una de cara a las Pre-Finales de hoy.



MILLA TUVO UN GRAN ANDAR EN LA SEGUNDA MANGA QUE DISPUTÓ AYER: GANÓ 11 LUGARES Y MARCÓ EL RECORD DE VUELTA DE LA SERIE.



Karting:

Matías Milla quedó 37º tras las mangas clasificatorias en la Rotax Grand Finals

