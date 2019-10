SAN MARTÍN, ÚNICO LÍDER En un partido pendiente de la primera fecha, San Martín de Tucumán venció 1-0 como visitante a Almagro con gol de Luis Aguiar y se transformó en el único líder de la Zona 2 de la Primera Nacional. Con esta victoria, el Santo llegó a los 23 puntos y dejó atrás a Sarmiento de Junín (20). Por su parte, Almagro sigue compartiendo el fondo de la tabla con All Boys (ambos tienen 8 puntos, aunque el Tricolor tiene todavía un pendiente Tigre). Será por la mañana, en Mitre y Puccini, pero a puertas cerradas. El DT Bovaglio aprovechará para probar de cara al duelo ante Quilmes, que se jugará el sábado 2. El plantel de Villa Dálmine está concluyendo la primera de las dos semanas de trabajo que tendrá de cara a su próximo compromiso en el campeonato de la Primera Nacional, que será el sábado 2 de noviembre a las 15.30 horas frente a Quilmes en el estadio Centenario, después del parate que habrá este fin de semana por las Elecciones del domingo. Y en ese marco, los dirigidos por Lucas Bovaglio realizarán hoy un encuentro amistoso frente a Acassuso, equipo que milita en la Primera B Metropolitana y que es dirigido por el zarateño Alejandro Friedrich (ex jugador del Violeta, formado en las divisiones juveniles del club). El ensayo será por la mañana en el estadio de Mitre y Puccini, pero a puertas cerradas, tanto para el público en general como para los medios de prensa. Y seguramente será aprovechado por el DT para probar variantes en busca de la mejor formación para visitar a Quilmes. En ese sentido, Bovaglio no podrá contar con Nicolás Del Priore, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla y será baja en el Centenario. Sin embargo, no sorprendería que, más allá de nombres, el entrenador también decidiera modificar el dibujo táctico para tratar de salir de esta racha de cuatro partidos sin triunfos (tres derrotas y un empate).



FABRICIO BRENER, UNO DE LOS JUGADORES QUE EL ENTRENADOR INTENTARÁ RECUPERAR EN CUANTO A SU RENDIMIENTO PARA ENFRENTAR A QUILMES.



Primera Nacional:

Villa Dálmine disputará hoy un amistoso ante Acassuso

