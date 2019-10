Por la sexta fecha del Torneo de Reserva de la Primera Nacional, Villa Dálmine cayó ayer 1-0 frente a All Boys en un partido que se disputó en el predio AEFIP de Ciudad Evita. De esta manera, el Violeta cortó una racha de tres juegos sin derrotas en este certamen (un triunfo y dos empates) y se mantiene con cinco puntos. Este jueves, en un partido parejo, la diferencia la marcó Ian Pérez a los 42 minutos del segundo tiempo. En el equipo de nuestra ciudad, dirigido por Diego Stefanetti, fueron titulares tres jugadores que pertenecen al plantel profesional: el arquero Juan Manuel Lungarzo y los atacantes Matías Ramírez y Gastón Martiré. El resto de la alineación estuvo integrada por jugadores juveniles. El próximo compromiso de Villa Dálmine en este Torneo será frente a Barracas Central como local por la séptima fecha, en día y horario a confirmar.

LOS CAPITANES Y EL ÁRBITRO DEL ENCUENTRO (FOTO: ALL BOYS LOCURA). SÍNTESIS DEL PARTIDO ALL BOYS (1): Fernando Verzino; Lucas Paccini, Santiago Barraza, Lucas Aguirre, Ian Pérez; Josué Salvadores, Lucca Sesano, Hernán Apolo Rapp (Martín Lires), Agustín Cardozo (Ángel Solis); Lautaro Guzmán y Ezequel Soñer (Norman Gabriel Díaz). DT: Marcelo Pascutti. SUPLENTES: Michael López, Tomás Garófalo, Lucas Leal y Franco Castillo. VILLA DÁLMINE (0): Juan Pablo Lungarzo; Leonel Montani, Lautaro Urdiles Meza, Alex Umeres, Julián Brambilla; Gino Olguin, Fernando Rodríguez, Tomás Montani Roca (Camilo González); Gastón Martiré (Valentín Umeres), Matías Ramírez y Lázaro Benítez (Federico Lemucchi). DT: Diego Stefanetti. SUPLENTES: Diego Pérez Díaz, Facundo Ruíz, Valentino Vitetta y Jesús Guzmán. GOL: ST 42m Ian Pérez (AB). AMONESTADOS: Barraza (AB); y Ramírez (VD). CANCHA: Predio AEFIP. ARBITRO: Maximiliano López Monti.

Villa Dálmine:

La Reserva perdió en su visita a All Boys

