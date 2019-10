El DT cambió el sistema, prescindió de Brener y Gallardo en la formación titular y les dio lugar a Orosco y Lesman, autores de dos de los tres goles que marcó el equipo en la victoria 3-2. El otro fue convertido por Sánchez. El plantel quedó licenciado hasta el lunes. El Violeta volverá a la actividad oficial el 2 de noviembre, cuando visite a Quilmes. El entrenador Lucas Bovaglio aprovechó el amistoso de ayer frente a Acassuso para repetir un ensayo que ya había realizado la semana previa a jugar con Defensores de Belgrano: prescindir de los extremos Fabricio Brener y David Gallardo y modificar el esquema con los ingresos de Brian Orosco y Germán Lesman. Así, su planteo tornó al 4-3-1-2, dibujo en el que también se destacó el ingreso de Lucas Cuevas, quien gana terreno para reemplazar al suspendido Nicolás Del Priore (cinco amarillas) en el encuentro que el Violeta disputará el próximo sábado 2 de noviembre frente a Quilmes en el estadio Centenario por la 11ª fecha de la Primera Nacional. El resultado final fue positivo desde lo ofensivo para el equipo de nuestra ciudad: victoria 3-2 con goles de Catriel Sánchez, Germán Lesman y Brian Orosco, después de dos tiempos de 40 minutos disputados en el estadio de Mitre y Puccini durante la soleada mañana de ayer. En ese encuentro entre formaciones titulares, Villa Dálmine alistó a Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Facundo Affranchino; Brian Orosco; Catriel Sánchez y Germán Lesman. Luego, el Violeta y Acassuso disputaron otros 80 minutos (divididos en dos tiempos de 40). En este encuentro entre alineaciones "alternativas" no se sacaron diferencias y terminaron 0-0. La formación Violeta para este tramo del amistoso fue la siguiente: Juan Ignacio Dobboletta; Santiago Moyano, Sergio Díaz, Juan Ignacio Alvacete, Facundo Rizzi; Denis Brizuela (Cristian Carrizo), Federico Recalde (Nicolás Del Priore), Fabricio Brener, David Gallardo; Alan Picazzo (Manuel Pérez Grassi) y Álvaro Veliez. Quienes no participaron del amistoso fueron el arquero Juan Pablo Lungarzo y los atacantes Gastón Martiré y Matías Ramírez, quienes el jueves habían participado del partido de Reserva frente a All Boys. En tanto, el delantero Marcos Arturia sigue recuperándose de una cirugía por un absceso. Luego de este encuentro ante Acassuso, el plantel quedó licenciado hasta el lunes, cuando comenzará la semana de trabajo que derivará en el partido frente a Quilmes (sábado 15.30 horas) de la 11ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional.

GERMÁN LESMAN COMPARTIÓ DUPLA DE ATAQUE CON CATRIEL SÁNCHEZ.





NICOLAS SANSOTRE HIZO TANDEM POR DERECHA CON LUCAS CUEVAS (DETRÁS), QUIEN OCUPÓ EL LUGAR DEL SUSPENDIDO DEL PRIORE





CATRIEL SÁNCHEZ ABRIÓ LA CUENTA EN LA MAÑANA DE AYER.

#FútbolProfesional | En el segundo bloque, Villa Dálmine y Acassuso igualaron 0-0 también disputado en dos tiempos de 40 minutos cada uno.#VamosViola pic.twitter.com/CU9VLtoDmC — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) October 25, 2019

Bovaglio ensayó variantes en el amistoso frente a Acassuso

