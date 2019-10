La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/oct/2019 Hóckey sobre Césped:

Enfrentarán esta tarde a Los Pinos, en búsqueda de una victoria que les dé el pasaje a la Primera D del Torneo Metropolitano. Si sus escoltas pierden puntos en sus respectivos partidos, el CBC ascenderá con cualquier resultado. Hoy puede ser un gran día. Al menos para el hóckey del Campana Boat Club: es que la Primera Damas tendrá esta tarde la posibilidad de asegurar su ascenso cuando enfrente como visitante a Los Pinos por la 9ª fecha de la segunda rueda de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires. El encuentro, que será el anteúltimo del campeonato regular, se disputará en Pilar, en la cancha donde Los Pinos suele oficiar de local (en la sede "El Pinazo" de Belgrano Athletic Club). Las campanenses están primeras con 48 puntos, a cinco unidades de distancia de Santa Bárbara "E" y Luján Rugby Club (43), que son sus inmediatas perseguidoras. Y como sólo quedan 6 puntos en juego, un triunfo le aseguraría al CBC finalizar la Zona E7 en la primera ubicación y, de ese modo, ascender a Primera D, independientemente de los demás resultados. Pero el equipo dirigido por Gabriel Saenz puede lograr el ascenso incluso empatando o perdiendo, si es que se da el caso de que Santa Bárbara ´´E´´ y Luján Rugby Club no ganan esta tarde sus respectivos partidos de visitante ante Quilmes ´´E´´ (6º en la tabla) y Belgrano Day School (4º con 42 puntos y, técnicamente, aún en carrera) En el partido de la primera rueda, jugado el pasado sábado 8 de junio, el Boat Club goleó 4 a 0 a Los Pinos en su cancha "Héctor Tallón" con dos goles de Bárbara Brezzi, uno de María Eugenia Díaz y otro de Sofía González, la goleadora del equipo con 17 anotaciones y la segunda del torneo, detrás de María Mercedes Pereyra de Luján Rugby Club, que tiene 18. Esta fecha se completará con los siguientes partidos: Hurling ´´C´´ vs. Comunicaciones, Vicentinos ´´B´´ vs. Huracán, y C.A.S.A. de Padua vs. Club Manuel Belgrano.

SOFÍA GONZÁLEZ LLEVA 17 GOLES EN EL TORNEO Y ES LA SEGUNDA MÁXIMA ARTILLERA DE LA ZONA 7 DE LA PRIMERA E.



