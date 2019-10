La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/oct/2019 26 de Octubre de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. SOBRE LA VEREDA "Una costumbre que cada vez se hace más popular en Campana: si no tenés cochera, usá la vereda. En Sarmiento y Moreno", se queja Adriana.

CABLES CORTADOS "Cables de luz caídos. Los cortó un camión de basura en San Juan 438 del Paoli (barrio Las Talitas)", muestra Carlos. COLA DOLARIZADA "Fui a comprar cola de carpintero y me sacaron una listita y una calculadora para decirme el precio porque estaba en Dólares. Al final, me cobraron $ 120.- O sea: no era una prótesis de titanio alemana. ¿Cuánto iban a perder? Qué país inexplicable, por favor. Nos escribió MLC.

