Las farmacias podrían dejar de vender medicamentos por Ioma

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires aclaró que por una deuda millonaria que la Obra Social tiene con las farmacias desde el mes de junio, deberán dejar sin cobertura a los afiliados. IOMA depende del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y se tarta de la obra social más grande del país en cuanto a la cantidad afiliados. Así, la medida afectaría a unos 1,7 millones de afiliados, incluidos los residentes en nuestra ciudad. Los Farmacéuticos exigen el pago de $400 millones y en las últimas horas difundieron un comunicado donde alertaron: "Todos los meses les descuentan de sus haberes la cuota correspondiente pero no le pagan a las farmacias". En caso de que no se efectivice la cancelación del monto, podría suspenderse la atención a los afiliados. "Las farmacias no terminamos de cobrar los medicamentos que les dispensamos en julio. La deuda supera los $400 millones. Hasta ahora podemos brindarle servicio con nuestro stock" expresaron y advirtieron: "La incertidumbre en el cobro los puede afectar en los próximos días si no se hace efectivo el pago". Además añadieron que "la situación es preocupante. Los farmacéuticos hemos cumplido con nuestra responsabilidad profesional y civil, el Estado no".

