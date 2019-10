La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/oct/2019 Breves: Noticias de Actualidad







DÓLAR VOLÁTIL El dólar oficial trepó ayer a un récord de $65 en un mercado recalentado por una fuerte demanda por cobertura antes de las elecciones, que impulsó al blue a superar los $75 y al Contado con Liquidación por encima de los $81. Según un promedio publicado por el Banco Central, la moneda norteamericana en el sector minorista terminó la última rueda financiera antes de las elecciones a $60,19 para la punta compradora y a $65 para la vendedora. De ese modo, tocó un nuevo máximo histórico y acumuló en la semana una ganancia de $4,27. En el Banco Nación, operó a $65, mientras la cotización más elevada se dio en los mostradores del Banco Piano, a $66,40, seguido por el Santander, a $66. En tanto, el blue saltó más de $5 al ser ofrecido a $75,50, mientras el Contado con Liquidación se ubicó en $81,18. RESERVAS EN FUGA Las reservas internacionales se desplomaron US$ 1.755 millones y en lo que va del mes la caída acumulada equivale a US$ 5.200 millones en medio de un fuerte clima de nerviosismo en el mercado a la espera de mayores definiciones tras las elecciones presidenciales. Según datos oficiales, este viernes se ubicaron en US$ 43.503 millones. La baja se suma a la del jueves, cuando la pérdida había sido de US$ 883 millones, mientras que el miércoles había sido de US$ 450 millones. En tanto, el martes la merma había llegado a US$ 294 millones y lunes a US$ 563 millones. De ese modo, de un día para el otro, las reservas registraron un descenso de US$ 1.755 millones, con lo que a lo largo de octubre la disminución es de US$ 5.200 millones. El fuerte retroceso se da ante un persistente retiro de depósitos de ahorristas y ventas de contado del Banco Central para abastecer la oferta de divisas en la plaza cambiaria en un intento por frenar la escalada del dólar, que terminó la semana en un nivel récord, a $65 promedio. DESPIDOS EN MIRGOR La autopartista Mirgor despidió a 190 trabajadores en la planta que tiene en Tierra del Fuego, por lo que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Río Grande pidió dictar la conciliación obligatoria. En una nota enviada a la comisión interna, la compañía (que se dedica a la fabricación de aire acondicionados para vehículos) fundada por el presidente Mauricio Macri y ahora en manos de Nicolás Caputo, justificó los despidos al considerar "irrazonable" el paro que venían realizando los empleados. DESPIDOS EN MISIONES Si bien directivos de la empresa brasileña de zapatillas Dass anticiparon que continuarán operando en la ciudad misionera de Eldorado (situada a unos 200 kilómetros al norte de Posadas), confirmaron que en los próximos días despedirán a unos 300 trabajadores. Así lo hizo saber el delegado gremial de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra) Darío Vera. "A partir del próximo martes se va a reestructurar la empresa"; dijo el gremialista al confirmar que los directivos anunciaron los despedidos en la conciliación obligatoria que tuvo lugar en la delegación del Ministerio de Trabajo.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: