La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/oct/2019 Opinión:

Chile; "Hasta que valga la pena vivir"

Por José Abel Perdomo













José Abel Perdomo

La hermana república de Chile era hasta hace unos pocos días el ejemplo de un "país normal", el modelo a seguir. Era el camino soñado que llevaba inexorablemente hacia el paraíso terrenal. Así pregonaban muchos economistas, periodistas y políticos en la mayoría de los medios de comunicación El modelo económico imperante en el país trasandino está vigente desde hace más de treinta años a partir de la dictadura del genocida general Augusto Pinochet y desde entonces muestra un crecimiento sostenido del PBI, una bajísima inflación, superávit comercial y presupuestos equilibrados, es decir una economía ordenada y previsible. Desde el fin de la dictadura se sucedieron varios gobiernos democráticos de diferentes colores políticos que mantuvieron casi sin modificaciones ese modelo económico que se transformó en una verdadera "política de estado" y que muchos estimaban como eterno. A lo largo de esos años se consiguió bajar la pobreza medida de acuerdo a criterios muy discutibles, pero baja al fin. Una pinturita. Sin embargo no todo lo que reluce es oro, al mismo tiempo la brecha entre los menos que más tienen y los más que menos tienen se agrandaba sin solución de continuidad para llegar al día de hoy en que Chile es el país más desigual de América Latina y uno de los diez más desiguales del mundo. El 1% más rico se apropia del 26,5% de la riqueza que produce el país mientras que el 50% más desfavo-recido sólo accede al 2,1%. Esto hace que un enorme sector de la sociedad que si bien no es pobre en términos estrictos, lejos está de poder acceder a los bienes que se muestran en los medios, incluso comidas en los programas de cocina. Ese nivel de vida que los más ricos exhiben de una manera casi obscena está cada vez más alejado de sus posibilidades engendra una violencia generalmente contenida. Para el chileno medio los servicios públicos, incluso la salud y la educación superior, privatizados o en manos del estado pero no gratuitos insumen cada día un porcentaje mayor de sus ingresos, que para el caso de la universidad los obliga a endeudarse casi de por vida configuran un panorama explosivo que no se quiso ver. La chispa que encendió la hoguera fue el aumento de 30 pesos chilenos en el metro (subte) de Santiago pero como dicen muchos no fueron los 30 pesos sino los 30 años de aumento de la desigualdad. Como es costumbre cuando la derecha está en el gobierno, se reprimió ferozmente a la gente en la calle con suspensión de las garantías constitucionales y toque de queda que ya produjo más de una decena de muertos, incontables heridos y más de dos mil detenidos sin poder doblegar a los manifestantes. Es tan masiva y contundente la protesta social que el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a tomar una serie de medidas que ellos mismos tildan de populistas para tratar descomprimir la situación pero que no tuvieron el resultado buscado. Incluso su esposa, Cecilia Morel manifestó por las redes sociales que "vamos a tener que disminuir nuestros privilegios". Quizás la frase que mejor expresa los alcances de lo que está sucediendo en Chile es la que aparece pintada en numerosas paredes y que para quienes tienen algunos años trae reminiscencias del Mayo francés y que dice "Hasta que valga la pena vivir".

