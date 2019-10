La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/oct/2019 Rincón del Tango:

Hoy; Julio de Caro

Por Raúl Berra







SEUDÓNIMO: JOSE JULIAN. Violinista, director y compositor // 11 de Diciembre de 1899 - 11 de Marzo de 1980 // Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina Una de las estrellas más rutilantes del tango. Circunstancialmente tocaba en la orquesta de Roberto Firpo, en el Palais de Glace, siendo un adolescente, integra profesionalmente las de Eduardo Arolas Ricardo Brignolo, Minotto Di Cicco, el cuarteto de maestros con Osvaldo Fresedo, Enrique Delfino y Manilo Francia y la de Juan Carlos Cobian por un tiempo. En 1924 formó la suya para orgullo del tango, en 1927 con ella fue a Brasil y en 1930 a Europa actuando con suceso en Francia, Mónaco e Italia (su verdadero comienzo en la profesión fue con Arolas en 1917 en el cabaret Tabaris). En el año 1931 se filma en Jouville, cerca de París, la película Luces de Buenos Aires con Carlos Gardel como protagonista y el con su orquesta interviene en ella magistralmente. Después intervino en la Barra de Taponazo, Petróleo y Murió El Sargento Laprida, en Buenos Aires. Elegantes clubes y salones, cafés famosos y cabaret, cines y teatros, la radio telefonía, casas fonográficas que imprimieron sus ejecuciones en las marcas Víctor, Pathe, Brunswick y Odeón, giras al interior, jalonaron la brillante carrera musical de este innovador extraordinario e indiscutible. En la composición debutó en 1918 con "Mala Pinta" tango hecho en colaboración de su hermano Francisco y al correr del tiempo nos da verdaderas joyas como "Boedo", "La Rayuela", "Buen Amigo", "El Monito", "El Malevo", "Tierra Querida", "Guarda Vieja", "Todo Corazón", "Copacabana", "El Mareo", "El Arranque", "El Baje", "Parlamento", "Moulen Rouge", "Orgullo Criollo", "Mala Junta", "Biscochito", "Chiclana", "Frecedo", "De Rompe y Raja", "Tiby", entre muchos más. Colaborando en esas creaciones, Francisco De Caro, Pedro Maffia, Pedro Laurenz, Enrique Cadicamo, Dante A. Linyera, Mario César Gomila, Juan Carlos Marambio Catán, María Luisa Carnelli, Martinelli Massa, Aguilar, Gonzales, Ruffet y muchos pero muchos otros. Estuvieron en sus formaciones orquestales músicos de la talla de los citados: Maffia y Laurenz, de sus hermanos Francisco De Caro y Emilio De Caro, de Ciriaco Ortiz, Armando Blasco, Carlos Marcucci, Luis Petrucelli, Gabriel Clausi, Graciano De Leone, Ricardo Brignolo, Negro Thompson, Manilo Francia, Luis Gutiérrez del Barrio, Feliz Lipesker, Aníbal Troilo,. José María Rizuti, Hugo Baralis, Luis Minervini, Miguel Orlando, Esteban Rovatti, Roberto Goyeneche, Lorenzo Olivari, Ángel Danbesi, Juan Bautista Guido, Agesilao Ferrazzano, Bernardo Germino, etc. Y bueno cantores como Carlos Marambio, Pedro Lauga, Antonio Rodríguez Lessende. Luis Díaz, Teofilo Ibañez, Carlos Vivan. Félix Gutiérrez. Alberto Lagos y Roberto Medina. Publicó en 1964 el libro El Tango en Mis Recuerdos con el seudónimo de José Julián, colocó versos a composiciones de músicos amigos y colaboró en revistas. Está en el repertorio de Carlos Gardel por haberle grabado el cantor sus tangos "Aquella Noche" con letra de González Illescas y "Todo Corazón" con versos de José Ruffet, además cantó en sus actuaciones de Francia. Para la Revista Mundo Argentino relató así el día que conoció a Gardel –"en 1918 yo tocaba con Eduardo Arolas. En el ambiente artístico se hablaba mucho de un cantor que había hecho famoso el tango "Mi Noche Triste" (Lita) y que cantaba con José Razzano. En el antiguo teatro Esmeralda (hoy Maipo) movido por la curiosidad así me dirigí una noche y quedé- como todos –admirado. Cuando finalizó la función me hice presente en el camarón de Gardel con el objeto de saludarlo y felicitarlo, al verme Carlitos exclamó –Pero vos sos el pibe que toca el violón con Arolas."- Sin habernos tratado los dos nos conocíamos, así empezó mi amistad con él, que habría de perdurar tantos años." Julio De Caro falleció en Mar del Plata (Bs As) el 11 de marzo de 1980. Este si que fue un grande diría yo un adelantado en la música del tango.





