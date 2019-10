La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/oct/2019 Karting:

El piloto de nuestra ciudad tuvo una muy buena Pre-Final: avanzó seis puestos, marcó el record de vuelta y así se metió en la definición de la categoría DD2 Senior. La Final se largará a las 11.05 hora argentina. El campanense Matías Milla se clasificó ayer para la Final de la categoría DD2 Senior de la 20ª edición de la Rotax MAX Challenge Grand Finals que se está disputando en el Circuito Internacional de Nápoli, en Italia. La carrera se pondrá en marcha a las 16.05 de Napoles (11.05 hora argentina). Este viernes, el piloto de nuestra ciudad largó desde el 19º puesto en la Pre-Final A, después de haber marcado nuevamente el tiempo más rápido en el Warm-Up del día (58s908). Luego, en el pelotón, el Negro volvió a mostrarse muy rápido, estableció el record de vuelta de la Pre-Final A (58s921) y terminó en la 13ª ubicación tras haber ganado seis lugares. Con ese resultado, Milla quedó 33º en la General después de la clasificación, las tres mangas y la Pre-Final. Así logró meterse en la Final que disputarán los mejores 36 pilotos de los 72 que compitieron en esta categoría. Un objetivo concretado por el Negro, aunque con sabor agridulce: "Nuevamente récord de vuelta, ahora en la Pre-Final, con un tiempo muy rápido. Lamentablemente sufrimos mucho lo que nos pasó el miércoles en la clasificación. Pero Europa y estas carreras no perdonan el mínimo error", comentó en su cuenta de Twitter "Es un evento impresionante. Nunca había corrido en la Grand Final y me encontré con un nivel espectacular en la categoría DD2 Senior. Lucharemos hasta el final y trataremos de avanzar lo más posible", agregó luego a través de un video, en declaraciones que reprodujo Carburando y en el que brindó mayores detalles de los inconvenientes que no le permitieron establecer un mejor tiempo de clasificación el miércoles. Los primeros 10 lugares de la grilla de largada de la Final de la categoría DD2 Senior estarán ocupados por el checo Petr Bezel; el francés Nicolas Picot (ganador de la Pre-Final A), el italiano Luca Munaretto (ganador de la Pre-Final B), el australiano Sam Waddell; el esloveno Xen De Ruwe; el belga Xander Przybylak; el checo Jakub Bezel; el finlandés Ville Viiliainen; y el francés Lucas Joly. LOS DEMÁS ARGENTINOS -Micro Max (36 pilotos): Ayrton Pérez y Thiago Falivene largarán en el 7º y 10º puesto la Final. -Mini Max (36 pilotos): Santiago Biagi partirá la Final desde el puesto 31. -Junior Max (72 pilotos): Lucas Bohdanowicz largará la Final desde la 17ª posición. En tanto, Felipe Bernasconi y Braian Quevedo no clasificaron. -Senior Max (72 pilotos): Santiago Fabani parte en la Final desde la 32ª ubicación, mientras que Gonzalo Escalera no se clasificó. -DD2 Master (72 pilotos): Matías Rodríguez ganó también la Pre-Final y largará la Final desde la pole-position. En tanto, Gastón Amboade lo hará desde el puesto 26 y Gustavo Carreira, 33º. Mientras que Patricio Spinella no clasificó.



