Después de vencer al líder El Retiro el pasado sábado, el Tricolor busca hoy otra victoria para tratar de salir de la zona de descenso de Segunda División. Por la 25ª y anteúltima fecha del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana enfrentará esta tarde como visitante a Mercedes Rugby en busca de un triunfo que le permita dar otro paso para tratar de salir de la zona de descenso directo y seguir con buenas posibilidades de lograr la permanencia. El Tricolor llega a este encuentro con un importante envió, luego de su gran victoria del pasado sábado, cuando le ganó 31-29 como local a El Retiro, líder indiscutido del certamen, tras remontar una desventaja de 13 puntos en el segundo tiempo. Con ese triunfo, el Tricolor no pudo salir de la última posición porque San Miguel venció al escolta Virreyes, pero sigue dependiendo de sí mismo para evitar el descenso, dado que tiene un partido pendiente ante Las Cañas. Actualmente, Ciudad suma 32 puntos; Varela Junior, 34; y San Miguel, 35. Los últimos dos bajarán a Tercera de manera directa, mientras que 11º y 12º jugarán sendos repechajes de promoción. Por eso, hoy habrá otro duelo muy importante para el presente del CCC: es que por esta 25ª fecha se enfrentarán Varela Jr vs San Miguel. Por su parte, Mercedes (el rival del Tricolor de esta tarde) está desarrollando una gran campaña: con 14 victorias y 9 derrotas suma 67 puntos y se encuentra en el cuarto lugar de la tabla. Incluso, en su lucha por quedarse con el tercer puesto, el pasado sábado consiguió un triunfo vital al superar 41-34 a Los Cedros (66 puntos) como visitante. La jornada de hoy se completará con los siguientes partidos: Atlético Chascomús vs Las Cañas, El Retiro vs Del Sur, Gimnasia de Ituzaingó vs Los Cedros, Virreyes vs Tiro Federal (SP) y Club Argentino vs La Salle.

