La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/oct/2019 Breves: Polideportivas







LANÚS SACÓ AL ROJO Ayer, en el último partido de Cuartos de Final de Copa Argentina, Lanús le ganó 2-0 a Independiente y profundizó la crisis futbolística del conjunto de Avellaneda. El Granate se impuso con tantos de José Sand (alcanzó la cima de la tabla de goleadores del club) y Luciano Abecasis. De esta manera, el ciclo de Sebastián Beccacece como DT del Rojo quedó en la cuerda floja, dado que esta eliminación se suma a la sufrida en Copa Sudamericana y también al irregular andar del equipo en la Superliga. En cambio, Lanús extendió su buen momento: está en el tercer puesto del torneo local y también en semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero. La otra llave la protagonizarán River Plate y Estudiantes de Buenos Aires. LA VUELTA DE MESSI Tras cumplir con la sanción que le aplicarán luego de la Copa América, Lionel Messi volverá a ser convocado para la Selección Argentina este lunes, cuando el DT Lionel Scaloni anuncie la lista de jugadores citados para los dos amistosos que afrontará en la fecha FIFA de noviembre: el 15 frente a Brasil en Arabia Saudita; y el 19 contra Uruguay en Israel. FÚTBOL EN EUROPA Ayer se pusieron en marcha nuevas fechas en las principales ligas de Europa. En España, Villarreal goleó 4-1 a Alavés en el inicio de la 10ª jornada. Hoy juegan: Leganes vs Mallorca, Valladolid vs Eibar y Atlético Madrid vs Athletic Bilbao. En tanto, en Italia, Sassuolo le ganó 1-0 como visitante a Hellas Verona en el arranque de la 9ª fecha, que hoy sigue con: Lecce vs Juventus, Inter vs Parma y Genoa vs Brescia. Finalmente, en Inglaterra, Leicester vapuleó 9-0 como visitante a Southampton con un triplete de Jamie Vardy, quien llegó a los más alto de la tabla de goleadores (con 9 superó a Sergio Agüero, que suma 8). La 10ª fecha de la Premier League continuará hoy con Manchester City vs Aston Villa, Brighton vs Everton, Watford vs Bournemouth, West Ham vs Sheffield United y Burnley vs Chelsea. PEQUE EN SEMIS El argentino Diego Schwartzman venció ayer al ruso Karen Khachanov (9º del ranking mundial) por 7-6 (6) y 6-2 y avanzó a en las semifinales del ATP 500 de Viena, que se juega sobre superficie dura y reparte premios por 2.433.800 euros. "El Peque" buscará hoy el pase a la final frente al francés Gael Monfils, quien ayer superó al esloveno Aljaz Bedene por 7-5 y 6-1. La otra semifinal será entre el local Dominic Thiem y el italiano Matteo Berrettini. GLADIADORES CAMPEONES El Seleccionado masculino de Handball, dirigido por el español Manolo Cadenas, se coronó campeón del Torneo "Cuatro Naciones" que se disputó en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. Después de vencer a Rusia en el debut, Los Gladiadores superaron 20-19 a Polonia en su segunda presentación y, de esa manera, aseguraron el título. Incluso, nada cambió anoche, a pesar de la derrota 29-25 que el combinado nacional sufrió ante España. SALTA SUDAMERICANO Salta Basket, equipo que compite en la Liga Argentina (ex TNA, segunda división del básquetbol nacional), terminó con una nueva sonrisa su histórica participación en la fase de grupos de las Liga Sudamericana. El equipo argentino, que el jueves se había asegurado la clasificación a las semifinales de la competencia, se impuso anoche por 63-57 sobre Nacional de Montevideo y culminó invicto en el Grupo D. Anteriormente había superado a Botafogo de Brasil (73-65) y al loca, BB San Andrés de Colombia (88-61).

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: