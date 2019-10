DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 28/oct/2019 - 03:22

Edición Digital El Tiempo en Campana 19 ºC Muy nuboso Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/oct/2019 Elecciones 2019:

Campana elige hoy a su próximo Intendente











MURIÓ UNA CANDIDATA A CONCEJAL El Frente Nos de Campana afronta estas elecciones de duelo: días atrás falleció Claudia Viviana Giraudo, su décima candidata a concejal. Giraudo atravesaba una complicada enfermedad y murió el pasado viernes 18. Era docente y se desempeñaba en la Escuela Primaria Nº12 del barrio Otamendi. Desde el Frente Nos le manifestaron a La Auténtica Defensa su hondo pesar y la recordaron con gran cariño. Su lugar en la boleta lo ocupó el candidato a primer concejal suplente, Horacio Manuel Falcón, exvolante e ídolo del Club Villa Dálmine. Abella, Romano, Cantlon, Reymundo y Valdivia son los cinco vecinos postulados. El intendente irá por la relección, mientras el peronismo, que se presenta unido, es su principal amenaza. El vecinalismo acompaña la propuesta de Consenso Federal y la Izquierda lleva a la candidata más joven y única mujer. El Frente NOS logró superar las PASO y también competirá este domingo. Los campanenses hoy irán a las urnas para ser parte de la elección que definirá al futuro presidente y al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero también tendrán la responsabilidad exclusiva de elegir al Intendente que gobernará la ciudad por los próximos cuatro años, situación para la que tienen cinco ofertas políticas diversas. Dentro del cuarto oscuro, los vecinos podrán optar por la continuidad de Juntos por el Cambio o darle una chance a uno de los cuatro espacios opositores: el Frente de Todos, la UV Más Campana en Consenso Federal, el Frente de Izquierda Unidad o el Frente Nos. A diferencia de la última elección legislativa de 2017, este año no habrá boletas cortas. Es decir: cada aspirante a jefe comunal lleva a su vez candidatos a gobernador y presidente, además de las listas de diputados nacionales y provinciales de su partido. Después de cuatro años de gobierno, el intendente Abella irá por su relección, la única que le permite la ley luego que se prohibieran las relecciones indefinidas de jefes comunales, legisladores, concejales y consejeros escolares en el distrito bonaerense. Abella llegó en el año 2015 a la conducción del Municipio, terminando así con 20 años de gestiones peronistas. Y durante su primera gestión gobernó en alianza con sectores del radicalismo, la Coalición Cívica, el vecinalismo de Primero Campana y de Espacio en Acción. En esta oportunidad, Abella es acompañado en la boleta por la Jefa de Gabinete municipal, Mariela Schvartz, como primera candidata a concejal. En esa lista le siguen el actual concejal Luis Gómez; la exfuncionaria Romina Vullich; el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras; la referente radical Karina Sala; el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi; y los candidatos Ángela "Porota" Medina, Gastón Barrios, Andrea Román y Juan Pablo Larrosa. La lista de Juntos por el Cambio es la 135 y fue la que se impuso a nivel local en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto pasado, con alrededor de 5 mil votos de diferencia sobre el candidato del Frente de Todos, Rubén Romano. En ese comicio, Abella logró evitar ser arrastrado por las pobres performances de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en nuestra ciudad: obtuvo más de 5 mil votos que la candidata a Gobernadora y más de 7 mil respecto al Presidente. O sea: supo nutrirse del corte de boleta. Por su parte, el peronismo de Campana buscará recuperar la conducción del Municipio con la figura del concejal Rubén Romano a la cabeza y para ello apuntó a fidelizar los votos que recibieron Axel Kicillof y Alberto Fernández en nuestra ciudad. En las Primarias, en relación a esas candidaturas, el también médico cirujano perdió 3.500 y 5.000 votos, respectivamente. La figura de Romano en el escenario político local surgió en 2017, cuando encabezó la boleta de Unidad Ciudadana en las Elecciones Legislativas. Ese año superó en las PASO a Alejo Sarna, ahora su primer candidato a consejero escolar. En esta oportunidad, lo acompañan la actual presidente del bloque de concejales PJ-Frente de Todos, Soledad Calle, en el primer lugar de aspirantes a concejales; el historiador Oscar Trujillo (actual Presidente del PJ Campana); la exjefa comunal Stella Maris Giroldi; el concejal Marco Colella; la sindicalista Georgina López; y los candidatos Rodolfo Herrera, Paola Garello, Emmanuel Vera, Mariana Quiroga Ferreres y Joel Vallomy. La lista es la 503. Más atrás de la polarización que se ha dado entre estos dos sectores aparece, en nuestra ciudad, el vecinalismo de UV Más Campana, que integra la lista de Consenso Federal y apuesta por el concejal Axel Cantlon como candidato a intendente. Cantlon viene de encabezar la boleta corta de su espacio local en las Legislativas de 2017 y lleva a su compañero de bancada Carlos Gómez como primer aspirante a edil. Completan la boleta local de la lista 137 Gilda Gentili, Alberto Craibe, Claudia Giordano, Gustavo Ahumada, María Norese, Sergio Fernández, Marta Daniele, Gabriel Badino y Rosineide Bezerra Lola. Dado los resultados que arrojaron las PASO, el primer objetivo de este espacio es, claramente, mejorar la performance mostrada en esas Primarias (6,42%) para tratar de retener la banca del concejal Carlos Gómez, cuyo mandato vence en diciembre. La izquierda campanense lleva a la única mujer y también a la más joven candidata a estas elecciones a intendente: la docente Brenda Reymundo. Candidata a concejal en 2017, Reymundo encabeza la lista 133 del Frente de Izquierda Unidad (PO, PTS, IS y MST) con la histórica misión de seguir engrosando su caudal de votos y llegar a una banca para su partido. La acompaña Pablo De Lucia como primer candidato a concejal. Y le siguen: Nancy Fernández, Alejandro Calderón, Analía Reynoso, Roberto Monges, Cynthia Maldonado, Leandro Viana, Romina Bonuccelli, Ezequiel Olivera y María Iglesias. Finalmente, el Frente NOS también tiene su representante local en estas elecciones. Se trata de Aníbal Valdivia, exjefe del CIMOPU en la gestión Giroldi, quien pretende ser ahora jefe comunal. Los candidatos a concejal de esta Lista 131 son Luis Peralta, Juana Pérez, Alejandro González Rodríguez, Julia Gutiérrez, Josué Viera Veneziani, Cintia Logrado Núñez, Pablo Díaz, Lorena Sarli, Alejandro Solís y Horacio Falcón. Entre todos estos nombres, Campana definirá hoy al Intendente que gobernará la ciudad desde diciembre de este año hasta finales de 2023. Y también a los diez concejales que se integrarán al HCD en la renovación del legislativo que acompañará la asunción del nuevo jefe comunal.

ABELLA VOTARÁ EN EL FACULTAD REGIONAL DELTA DE LA UTN; EN TANTO, ROMANO LO HARÁ EN SAN CAYETANO. LAS LISTAS LOCALES Cinco Frentes cuentan en esta oportunidad con candidatos a Intendente en nuestra ciudad. Sus listas locales y sus candidatos a Presidente y Gobernador son:



JUNTOS POR EL CAMBIO Presidencia: Mauricio Macri Gobernación: M. Eugenia Vidal Intendencia: Sebastián Abella Concejales: Mariela Schvartz, Luis Gómez, Romina Vulich, Javier Contreras, Karina Sala, Ernesto Meiraldi, Ángela Medina, Gastón Barrios, Andrea Román y Juan Pablo Larrosa. Consejeros Escolares: Nelda García, Hugo Taboada y Gilda Bonatti. FRENTE DE TODOS Presidencia: Alberto Fernández Gobernación: Axel Kicillof Intendencia: Rubén Romano Concejales: Soledad Calle, Oscar Trujillo, Stella Maris Giroldi, Marco Colella, Georgina López, Rodolfo Herrera, Paola Garello, Emanuel Vera, Mariana Quiroga y Joel Vallomy. Consejeros Escolares: Alejo Sarna, Marisa Leiss y Nahuel Rivas Karlic. CONSENSO FEDERAL Presidencia: Roberto Lavagna Gobernación: Eduardo Bucca Intendencia: Axel Cantlon Concejales: Carlos Gómez, Gilda Gentili, Alberto Craibe, Claudia Giordano, Gustavo Ahumada, Celeste Norese, Sergio Fernández, Marta Daniele, Gabriel Badino y Rosineide Bezerra Lola. Consejeros Escolares: Nora Amondaray, Víctor Romero y Sandra Moreno. FRENTE DE IZQUIERDA Presidencia: Nicolás Del Caño Gobernación: Christian Castillo Intendencia: Brenda Reymundo Concejales: Pablo De Lucía, Mariana Fernández, Alejandro Calderón, Analía Reynoso, Mar-celo Monges, Cintia Maldonado, Leandro Viana, Paola Bonucceli, Ezequiel Olivera y M.Luz Iglesias. Consejeros Escolares: Bruno Maldonado, Manuela Aberasturi y Mariano Saleh. FRENTE NOS Presidencia: J.J Gómez Centurión Gobernación: Gustavo Álvarez Intendencia: Aníbal Valdivia. Concejales: Luis Peralta, Juana Pérez, Alejandro González, Juana Adela Gutiérrez, Josué Viera Veneziani, Cintia Logrado Núñez, Pablo E. Díaz, Lorena Sarli, Josué Gabotti Rottet. Consejeros Escolares: Sandra Ortellado, Mauro Sayago y Ángela Rodríguez. También se define el próximo Consejo Escolar El Consejo Escolar también se someterá a la voluntad popular. El cuerpo conformado por seis consejeros -cinco abellistas- renueva la mitad de sus integrantes. El oficialismo pone en juego dos, mientras que le Frente de Todos uno. Martín Aquino, actual titular del Consejo Escolar, aparece como primer candidato suplente de la lista de Juntos por el Cambio. Nelda García, de licencia por ocupar el puesto de subsecretaría Políticas Integrales de Cultura y Educación, buscará renovar. También Alejo Sarna, consejero suplente y primer candidato titular por el Frente de Todos. HCD: CINCO CONCEJALES BUSCAN RENOVAR SUS BANCAS Se trata de Luis Gómez y Javier Contreras (en licencia) por Juntos por el Cambio, Soledad Calle y Marco Colella por el Frente de Todos y Carlos Gómez por la UV Más Campana. Son diez los escaños que se ponen en juego. Las urnas que definirán al futuro intendente de la ciudad también configurarán el Honorable Concejo Deliberante por los próximos dos años. La mitad de las bancadas se ponen en juego y, pese a ser la primera minoría, el oficialismo de Juntos por el Cambio no es el bloque que más asientos renueva. Por el contrario, y tras la fusión de las bancadas del PJ y de Red por Argentina, es el peronismo el espacio que más plazas aspira a renovar: cinco en total. Su presidenta, Soledad Calle, y los ediles Marco Colella, Osvaldo Fraticelli, Felix Reynoso y Luis Chesini culminan sus mandatos en diciembre. De ellos, solo Calle y Colella aparecen en la lista del Frente de Todos para extenderlo por cuatro años más. De sus nueve bancas, Juntos por el Cambio pone en juego cuatro. Si bien en el 2015 obtuvo una más, su ocupante, el edil Carlos Gómez, asumió en otro bloque. Este año vencen los cargos de Luis Gómez, Javier Contreras (reemplazado por Nancy Bianchi), Norma Ibarra y Miriam Cazenave. El radical Gómez y Contreras son los únicos que aparecen en la lista oficialista que acompaña al intendente Abella en la búsqueda de su reelección. En tanto, Carlos Gómez intentará permanecer un mandato más en la bancada de la UV Más Campana: es el primer candidato a concejal de la lista vecinal que integra la boleta de Consenso Federal. El bloque que lidera Axel Cantlon hoy tiene tres integrantes y renueva un asiento. Pero si se repiten los resultados de las PASO, no lo logrará. Y es que, de acuerdo a la voluntad popular que se manifestó en agosto, solo dos de las cinco fuerzas locales en disputa electoral ingresarían concejales al HCD. La ganadora Juntos por el Cambio obtendría seis escaños, mientras que el Frente de Todos se haría con cuatro. Lejos quedarían las pretensiones tanto del vecinalismo como del Frente de Izquierda y del Frente Nos. De esta manera, y siempre proyectando los resultados de agosto a hoy, el oficialismo recuperaría la mayoría simple en el HCD, detentada por la oposición, pasando a contar con un bloque de once concejales y, en consecuencia, la presidencia del cuerpo otra vez.



Elecciones 2019:

Campana elige hoy a su próximo Intendente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:











Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-