HCD: cinco concejales buscan renovar sus bancas

Campana elige hoy a su próximo Intendente Se trata de Luis Gómez y Javier Contreras (en licencia) por Juntos por el Cambio, Soledad Calle y Marco Colella por el Frente de Todos y Carlos Gómez por la UV Más Campana. Son diez los escaños que se ponen en juego. Las urnas que definirán al futuro intendente de la ciudad también configurarán el Honorable Concejo Deliberante por los próximos dos años. La mitad de las bancadas se ponen en juego y, pese a ser la primera minoría, el oficialismo de Juntos por el Cambio no es el bloque que más asientos renueva. Por el contrario, y tras la fusión de las bancadas del PJ y de Red por Argentina, es el peronismo el espacio que más plazas aspira a renovar: cinco en total. Su presidenta, Soledad Calle, y los ediles Marco Colella, Osvaldo Fraticelli, Felix Reynoso y Luis Chesini culminan sus mandatos en diciembre. De ellos, solo Calle y Colella aparecen en la lista del Frente de Todos para extenderlo por cuatro años más. De sus nueve bancas, Juntos por el Cambio pone en juego cuatro. Si bien en el 2015 obtuvo una más, su ocupante, el edil Carlos Gómez, asumió en otro bloque. Este año vencen los cargos de Luis Gómez, Javier Contreras (reemplazado por Nancy Bianchi), Norma Ibarra y Miriam Cazenave. El radical Gómez y Contreras son los únicos que aparecen en la lista oficialista que acompaña al intendente Abella en la búsqueda de su reelección. En tanto, Carlos Gómez intentará permanecer un mandato más en la bancada de la UV Más Campana: es el primer candidato a concejal de la lista vecinal que integra la boleta de Consenso Federal. El bloque que lidera Axel Cantlon hoy tiene tres integrantes y renueva un asiento. Pero si se repiten los resultados de las PASO, no lo logrará. Y es que, de acuerdo a la voluntad popular que se manifestó en agosto, solo dos de las cinco fuerzas locales en disputa electoral ingresarían concejales al HCD. La ganadora Juntos por el Cambio obtendría seis escaños, mientras que el Frente de Todos se haría con cuatro. Lejos quedarían las pretensiones tanto del vecinalismo como del Frente de Izquierda y del Frente Nos. De esta manera, y siempre proyectando los resultados de agosto a hoy, el oficialismo recuperaría la mayoría simple en el HCD, detentada por la oposición, pasando a contar con un bloque de once concejales y, en consecuencia, la presidencia del cuerpo otra vez.

Imagen ilustrativa. También se define el próximo Consejo Escolar El Consejo Escolar también se someterá a la voluntad popular. El cuerpo conformado por seis consejeros -cinco abellistas- renueva la mitad de sus integrantes. El oficialismo pone en juego dos, mientras que le Frente de Todos uno. Martín Aquino, actual titular del Consejo Escolar, aparece como primer candidato suplente de la lista de Juntos por el Cambio. Nelda García, de licencia por ocupar el puesto de subsecretaría Políticas Integrales de Cultura y Educación, buscará renovar. También Alejo Sarna, consejero suplente y primer candidato titular por el Frente de Todos.

