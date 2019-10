La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/oct/2019 Elecciones 2019:

La mandataria va por un milagro, mientras el exministro de Economía saborea la victoria. En el territorio bonaerense no hay balotaje. A diferencia de Nación, donde hay seis candidatos, para la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires solo hay cuatro. Pero esta noche es un hecho que los ojos estarán puestos en lo que hagan la actual mandataria María Eugenia Vidal y el candidato por el peronismo Axel Kicillof. Vidal no pudo despegarse de la abrupta caída de Macri en la consideración popular y sacó 34,67 por ciento de los votos, muy lejos del abrumador 52,53 por ciento que sacó el exministro de Economía. Pero las perspectivas de Vidal son todavía peores si se tiene en cuenta que en el distrito bonaerense no hay segunda vuelta: es decir, si Kicillof gana por apenas un voto, será ungido gobernador. La gobernadora había dado la gran sorpresa de las elecciones de 2015 al imponerse en la provincia de Buenos Aires, la principal del país y un bastión peronista. Inició sus mandatos promoviendo profundas reformas en sistemas como el Penitenciario y terminando por ley con la relección indefinida de intendente, legisladores y concejales. Sin embargo, no pudo escaparles a desafíos crónicos como la paritaria docente, que la desgastó, y su fidelidad a Macri terminó por arrastrarla a una pobre performance electoral. En cambio, Kicillof, que siempre se rumoreó como candidato a gobernador bonaerense, encabezó una campaña "pueblo a pueblo" e intentó presentarse como una renovación en el campo "nacional y popular". Ponderado por carecer de causas de corrupción, nunca renegó de su identificación con Cristina Kirchner, aunque será un eventual reto lidiar con los "barones" del conurbano, acostumbrados a otro estilo de conductor político. Completan la lista de candidatos a gobernador Eduardo Bucca y Miguel Saredi por Consenso Federal, y Christian Castillo y Mercedes Trimarchi por el Frente de Izquierda - Unidad.

