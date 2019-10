La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/oct/2019 Cae solo en la avenida 6 de Julio







Salía de trabajar y cayó con su moto sobre el cantero central. Un hombre de entre 20 y 30 años cayó de su moto Honda XR sobre el parterre central de la Av. 6 de Julio ayer por la tarde. Aparentemente, dada su vestimenta, salía de trabajar de la refinería Axion y sin mediar la intervención de otro vehículo, perdió el control en las inmediaciones de la calle Jujuy en dirección a Ruta 9. Un móvil del SAME se hizo presente en el lugar y lo revisó. El conductor, ya con un amigo presente en el lugar, dijo sentirse en perfectas condiciones y continuó su viaje. Intervino personal del Comando Patrulla asignado a la zona 7.

El trabajador dijo sentirse en perfectas condiciones y se negó a ser trasladado al Hospital municipal San José por el SAME

#Dato caída con la moto en Av. 6 de Julio altura Jujuy mano al puente. El motociclista que salía de trabajar circulaba en una Honda XR, perdió el control del rodado y cayó contra el parterre central. Presente móvil CP zona 7, asistió SAME 3, se negó a ser trasladado. pic.twitter.com/bc4Rxw8Uiu — Daniel Trila (@dantrila) October 26, 2019

