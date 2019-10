La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/oct/2019 Con el corazón en el río







"Don Roberto", una innovadora lancha colectivo para 74 pasajeros fabricada en Campana, realizó su viaje de prueba con éxito. "En esta lancha confluyen tres generaciones de experiencia transportando pasajeros", cuenta Roberto Storni, a cargo del astillero RS. La ya mítica "Galofré" no existe más. Llegaron a tener una flota de ocho lanchas de pasajeros y dos barcos que prestaban el servicio de flete para toda la isla. De la mano de la construcción del Puente Zárate Brazo Largo y la permanente sangría de pobladores insulares por falta de trabajo, la empresa se fue achicando y se quedó con dos lanchas. Hasta que las vendió en 1999. De aquel linaje frente al río, queda en pie el Astillero RS, cuya principal misión era la de hacer el mantenimiento de la flota. Hoy, a cargo del astillero que queda a la vera del viejo camino al Balneario Municipal, está Roberto Storni hijo, Ingeniero Electromecánico, quien luego de 5 años de desarrollo, en septiembre de 2016 botó al agua a "Don Roberto": una moderna lancha de pasajeros con capacidad para 74 personas sentadas que reúne varias singularidades. Y esas singularidades hicieron que pasaran más de 3 años hasta lograr las autorizaciones necesarias para navegar. Su primer viaje oficial, sin pasajeros y a modo de prueba, tuvo lugar el pasado sábado 19 en un raid de 4 horas de ida hasta el encuentro del arroyo Martínez con el río Uruguay, y otras 4 de vuelta hasta el astillero. Fueron sensaciones encontradas. El recorrido elegido no fue el más directo, sino que buscó pasar por los espejos de agua más emblemáticos del trayecto: un sentido paseo prometido a su padre por los viejos tiempos. "Del Guazú para arriba, el 90% es desolación. La isla en Entre Ríos está detonada. Pero aun así, fue emocionante ver cómo más de una familia que sabía del viaje, nos esperó a la ida y a la vuelta para saludarnos desde su muelle. Serán pocos los habitantes que quedan, pero la mística de la isla sigue intacta", dice. En la "Don Roberto" confluyen 3 generaciones de experiencia transportando pasajeros. Por ejemplo, el diseño del casco respeta al de lancha que mejores resultados dio a la familia a lo largo de 76 años de navegación: sus 21 metros de eslora garantizan una navegación suave y que no cabecee cuando hay oleaje. Y los 4 metros de manga, le dan una gran la estabilidad. "No hay nada igual en la Argentina y las autorizaciones llevaron mucho tiempo… demasiado para mi gusto y así nos va", comenta Storni. La primera gran diferencia de la "Don Roberto" es que su casco ya no es de madera (como todas las lanchas de pasajeros que actualmente circulan por el río), sino de hierro, incluyendo la carrocería. La segunda, son sus generosas dimensiones ya mencionadas. La tercera y más singular de todas, es que tanto los pisos, los paneles de los techos, las butacas y sus 2 baños son de un Boeing 747 dado de baja. Tiene un potente motor diésel marca Yanman de 600 HP, y hasta el silenciador que asoma por el techo de la lancha fue diseñado especialmente. A lo largo del relato, se nota que a Storni le apasiona la historia de su familia y su trabajo. Esa lancha a la que bautizó con el nombre de su padre, lo llena de orgullo. Y dice que siempre fueron innovadores: en 1966 alargaron un casco de madera para poder adaptar el primer motor de 12 cilindros que impulsó este tipo de embarcaciones en la Argentina. O en 1973, fueron los primeros en poner asientos de colectivos, reemplazando a los de madera, para hacer más confortable el viaje a sus pasajeros. "Esta lancha está hecha con mucha pasión. Sin los consejos de mi viejo, que ya no está, y el aporte de mis colaboradores Guillermo Alfonso y ‘Chiche’ Cuenca, hubiese sido sólo un sueño más. Quise aportar mi granito de arena a la historia familiar, y acá está. Trabajo en lo que me gusta y hago lo que me gusta. Es un país complicado. Pero con tiempo, dedicación y esfuerzo, se puede", concluye.

