Así lo aseguró el Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación. "Habrá una tendencia a partir de las 21, y ya tendremos los resultados más definitorios cerca de la medianoche", indicó Adrián Pérez. El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, afirmó que "trabajamos mucho para dar transparencia a la elección" presidencial de este domingo y adelantó que "la gente se irá a dormir con un resultado definido a la medianoche", cuando estará escrutado alrededor del 90% de los votos. "Habrá una tendencia a partir de las 21, y ya tendremos los resultados más definitorios cerca de la medianoche", indicó Pérez en diálogo con radio Mitre. Estimó que "en las generales siempre se incrementan la cantidad de votantes, en las primarias tuvimos 76% y pensamos que el nivel de participación ahora estará en el 80%". Según el funcionario eso se conseguirá "gracias a que ya no hay más traspaso físico de los telegramas, y, en cambio, se han instalado centros de transmisión en las escuelas". "Esto nos permite que los partidos políticos puedan fiscalizar más fácilmente y que estén los resultados más rápido. Así que la gente se puede ir a dormir con un resultado más definitorio, algo que sucederá alrededor de la medianoche", insistió. No obstante, Pérez consideró que "tenemos un sistema viejo y por eso nosotros (por el Gobierno) insistimos tanto en modificarlo, pero hubo una gran resistencia", recordó en referencia a la oposición de diferentes espacios políticos, sobre todo, de distintos gobernadores de la oposición. Y recordó que "la Argentina es uno de los pocos que mantienen la boleta partidaria, ya que en otros lugares de la región otros usan la boleta única electrónica". Por otra parte, descartó "información falsa" como "la que dice que si alguien no votó en las PASO no puede votar en la general". Y explicó: "No es así, por el contrario, creemos que se ampliará la base de participación a más de un 80 por ciento". El nivel participativo el 11 de agosto pasado se ubicó "en el 76,5 por ciento". En la elección de hoy van a votar casi 34 millones de ciudadanos repartidos en un poco más de 14.500 escuelas y se utilizarán 10.185 urnas. Asimismo, hay más de 60 mil personas trabajando en la logística de la elección y unas 100 mil en el operativo de seguridad, según datos oficiales.

ADRIAN PEREZ, DURANTE EL SIMULACRO DE ESCRUTINIO EL VOTO ES OBLIGATORIO, PERO… Este domingo se llevarán a cabo las elecciones generales en todo el país. Si bien la Constitución Nacional establece en su artículo 37 que el voto es obligatorio, hay excepciones, y aquellos que no voten deberán justificarlo en el registro que confecciona la Justicia Electoral. Las causas para no votar son: -Encontrarse a una distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación. -Encontrarse en el exterior. -Enfermedad, motivo de fuerza mayor (inundación, terremoto, etc.), denuncia de fallecimiento o funciones electorales. -Trabajar durante la jornada electoral. ¿CÓMO JUSTIFICARSE? Si el motivo es la distancia de más de 500 kilómetros del lugar de votación, el interesado deberá concurrir personalmente a una comisaría o dependencia policial para pedir un certificado que acredite la distancia del domicilio que figura en su DNI. El plazo para tramitarlo es hasta las 18 de este domingo. A partir de este domingo, tienen 60 días para concurrir a la Secretaría Electoral con el certificado. Si el motivo es por enfermedad o fuerza mayor, el ciudadano o ciudadana deberá presentar un certificado médico ante la Secretaría Electoral para justificar la ausencia. Nuevamente cuenta con 60 días a partir de la elección para presentarse en la dependencia correspondiente a su domicilio. Quienes cumplan tareas laborales durante la jornada tienen derecho a que sus empleadores le otorguen una licencia especial sin descuento salarial alguno para que puedan cumplir con la obligación del voto. Quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa de 100 pesos. En caso de no abonarla quedarán registrados como infractores, lo que implica que no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte. Tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años.

