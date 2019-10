La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/oct/2019 Marcelo Fioranelli pidió que el próximo intendente concrete el proyecto de la Ciudad Judicial







"Somos prácticamente el único departamento que no cuenta con el servicio de justicia centralizado", lamentó el titular del CAZC. El Presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, Dr. Marcelo Fioranelli, insistió con la necesidad de un gobierno municipal que impulse la puesta en marcha del proyecto de Ciudad Judicial Campana, un predio en el que funcionen todos los Juzgados, Tribunales y órganos judiciales con competencia local. La iniciativa, aseguró, permitirá "poner en valor y mejorar significativamente el servicio de justicia para todos los ciudadanos". "Del mismo modo en que logramos concretar el Polo Judicial de Zárate, y el compromiso de poner en marcha el Polo Judicial de Escobar, queremos concretar el proyecto que venimos trabajando desde hace quince años para crear un Polo Judicial en Campana" explicó el Dr. Fioranelli. Y agregó: "Somos prácticamente el único departamento judicial que no cuenta con el servicio de justicia centralizado". La institución espera la decisión política municipal que concrete la puesta en marcha de la Ciudad Judicial en el predio de calle Luis Costa e/ Chiclana y Gu¨emes, cuyas tierras fueron donadas a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por el entonces Intendente Municipal Jorge Varela. "La placa inaugural del proyecto que fue emplazada en aquél entonces como símbolo de acompañamiento a la propuesta, hoy se encuentra abandonada" señaló el Dr. Fioranelli en una recorrida que realizó por el lugar. El proyecto contempla el desarrollo de un predio en el que se instalen todos los organismos judiciales con competencia local, a excepción de los juzgados penales y correccionales que ya fueron unificados en el Polo Penal en Av. Varela y Virrey del Pino. De esta forma, "los órganos civiles y comerciales, contencioso administrativo, laborales, asesorías, oficina de mandamientos y notificaciones, funcionarían en el mismo lugar, facilitando la tarea cotidiana de abogados, funcionarios judiciales y, fundamentalmente, mejorando el servicio de justicia para todos los ciudadanos" explicó el Dr. Fioranelli. Y agregó: "necesitamos que el Intendente acompañe la iniciativa y gestione ante la Corte el inicio de esta obra que ya es considerada como prioritaria por la Secretaría de Planificación". Entre los fundamentos, la máxima autoridad del CAZC destacó la mejora edilicia sustancial que significaría para los todos los órganos judiciales: tanto los que se creen en el futuro, como los que hoy funcionan en inmuebles alquilados por la Corte, que no fueron diseñados originalmente para tales fines. Al respecto detalló: "los problemas edilicios de los órganos judiciales con sede en Campana van desde goteras y baños en mal estado, hasta salas en las que los ciudadanos se ven obligados a prestar declaración en espacios que no cuentan con la intimidad necesaria". En tanto, el proyecto de la Ciudad Judicial, permitiría la edificación de inmuebles que cuenten con los requerimientos inherentes a la actividad: "los campanenses nos merecemos algo mucho mejor, una inversión de estas características pondría definitivamente en valor el servicio de justicia local" señaló. Por último, remarcó que "significaría una mejora sustancial para todos los ciudadanos, trabajadores judiciales y abogados que podrían desarrollar su actividad en un único predio, sin tener que trasladarse de un punto de la ciudad a otro como deben hacer actualmente". Cabe destacar que, a tales fines, el Colegio de Abogados avanzó incluso con la realización de una "Audiencia de Impacto Ambiental", en la que participaron matriculados, funcionarios judiciales, arquitectos, ambientalistas y vecinos del predio. Durante la jornada se puso a consideración el proyecto que prevé la edificación de un inmueble que respete los estándares arquitectónicos de la zona. Las autoridades del CAZC aseguraron que la iniciativa redundará en beneficios para los vecinos, teniendo en cuenta que permitirá la urbanización de un predio que hoy es un descampado. Asimismo, ante la consulta por la cantidad de personas que concurrirán a la zona, aclararon que, a partir de la implementación del despacho electrónico, las mesas de entradas de los juzgados "están vacías", mientras que en relación al temor de los vecinos de que concurran asiduamente personas privadas de su libertad, el Colegio aclaró que los mismos continuarán asistiendo a las oficinas del Polo Penal.

MARCELO FIORANELLI SEÑALA LA PLACA QUE EXISTE EN EL PREDIO UBICADO DETRÁS DEL JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL.



