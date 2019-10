La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 27/oct/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Nuestra unión con Cristo"

Por Mirta Dappiano











Estamos viviendo tiempos difíciles, hay peleas familiares o en el trabajo, que se extienden en el tiempo, pero también pueden ser luchas tan sutiles, como un insulto menor, etc., y una vez que comienzan, pueden dañar poco a poco las familias, o en cualquier ámbito las relaciones de toda la vida hasta destruirlas. En (Efesios 4:25) La Biblia dice; "Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros". Mentirle al otro quebranta la unidad, crea conflicto, destruye la confianza y rompe las relaciones. Pablo conocía los efectos mortales que las luchas, podían tener. En las relaciones familiares amistades etc. Si estás enojado, amargado, muy triste, alguien a quien ya no le hablas, alguien de quien eras amigo, una vez, pero con quien has permitido que alguna ofensa convierta a ese amigo en enemigo. El apóstol Pablo decía; "Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo" (Ef. 4:31,32) Hoy es el día en que tú y todos, decidamos hacer todo lo que podamos, con la ayuda de Dios, para edificar puentes en vez de muros, entre cada uno de nosotros y los demás y poder así llegar a otras personas. Los invito a hacer una decisión cada vez que tengan ganas de contestar mal, pelear o discutir con alguien, pensar en que Uds., decidirán quién es el vencedor. Si eligen actuar con paz, Jesús ganará en sus vidas. Si eligen pelear, estarán dándole el triunfo a satanás. ¿Qué harán? Recuerden la Palabra de Dios, en (Rom. 14:19) "Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación". Nuestra Unión con Cristo, es la base de unidad de unos con otros, y la ayuda necesaria para salir victoriosos ante este desafío para vivir en Paz. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Nuestra unión con Cristo"

Por Mirta Dappiano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: